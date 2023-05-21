В Ярославле ночью такси врезалось в ограждение и загорелось

Происшествие произошло в час ночи. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 21 мая, ночью произошло ДТП на улице Республиканской. Примерно в час ночи около дома №4 такси «Хендэ Солярис» врезалось в ограждение и после этого, легковушка загорелась. Госпитализировали 19-летнего пассажира машины.

На место происшествия выезжали спасатели - семь человек личного состава и две единицы техники.

- На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.