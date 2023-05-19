В Иванове 20 мая пройдет акция «Ночь музеев»

20 мая Иваново присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

20 мая Иваново присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». «Комсомолка» расскажет, куда можно сходить и как интересно провести время.

Ивановский областной художественный музей

Здесь для посетителей готовят арт-базар, уроки бутафории, мастер-классы по гончарному мастерству и созданию картины в технике монотипии. Гости смогут посетить выставку «Вокруг света», интерактивные экскурсии и принять участие в викторине. А еще – посмотреть выступление хора «Диолика» и ивановский плейбэк-театра «Точка сборки».

Ивановский государственный историко-краеведческий музей имени Д.Г.Бурылина

На площадке Музея промышленности и искусства пройдет авторская экскурсия-прогулка «Путешествие по окрестностям музея», мастер-класс по лепке из глины, экскурсия по выставке «Керамика для пользы, любования и забавы». Главное событие акции – презентация глиняного самовара из фондов музея.

В белом зале состоится концерт и перформанс, а завершит вечер экскурсия «Музей: ночной формат».

Музей ивановского ситца

Гости могут прогуляться по усадьбе Д.Г. Бурылина. Студенты политехнического университета представят показ моделей «Платочные и другие истории». На мастер-классе посетителей обучат технике точечного рисунка на ткани.

Музейно-выставочный центр

Здесь пройдет выставка современного ивановского художника Александра Уткина и круглый стол «Городской пейзаж в современной фотографии». Также посетителям покажут фильм «Порядок вещей» и проведут по выставке «Праздник Победителей». Завершится вечер модным показом коллекции Юлии Кузиной «Любовь и пистолеты».

Музее первого Совета

Музей подготовил экскурсию, посвященную судьбе председателя первого Совета рабочих депутатов, поэта Авенира Ноздрина, а также игру-квест об истории праздничной культуры СССР.

Дом-музей семьи Бубновых

Здесь состоится тематическая экскурсия «Листая страницы семейного альбома», которая познакомит гостей с укладом купеческой семьи конца 19-начала 20 века.

Музей семьи Цветаевых

Здесь пройдет ярмарка мастеров с украшениями и косметикой ручной работы и откроется выставка цифровой живописи. В рамках музыкальной программы состоится перформанс «Атомы нот» и выступление группы «Глубокие ковры».

А ночью гости смогут прогуляться по дому Цветаевых и попробовать знаменитый цветаевский пирог.

Более подробную информацию можно узнать на сайтах музеев.