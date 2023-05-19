В Ярославской области с 1 июня начинает работать единая электронная регистратура

что наиболее востребованными специалистами в нашем регионе сейчас являются кардиолог, эндокринолог и ревматолог Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ярославской области с 1 июня начинает работать единая регистратура, по номеру 122 местные жители смогут записаться ко врачу или же вызвать его на дом. Планируется, что при загрузке - 5000 звонков в день, качество новаторского сервиса будет высоким, ждать ответа от оператора нужно будет не более трех минут, а количество не дозвонившихся ожидается очень маленьким – менее 1%. На линии круглосуточно будут работать 43 оператора. Об этом сообщил директор департамент информатизации и связи региона Александр Королев.

Планируется, что с 1 июня для всех регистратур Ярославской области будет подключена переадресация – это значит, что когда человек будет пытаться дозвониться по старому номеру поликлиники, он автоматически попадет в единый колл-центр, где с ним поговорит оператор. Также по номеру 122 горожане смогут оставить сообщение с вопросами или впечатлениями после посещения больницы. Все эти обращения будут напрямую передаваться в департамент здравоохранения и фармации.

- Один из новых доступных способов записи – телеграмм-бот. Гражданин должен быть идентифицирован, как житель Ярославской области. Информация о медицинском полисе или снилсе, должна находиться в медицинской информационной системе для того, чтобы по звонку можно было определить, куда прикреплен человек и уже на основании полученных данных предложить доступные ячейки для записи к медицинским специалистам, - отметил Александр Королев.

Также важно знать, что если вы прикреплены к конкретной поликлинике, а свободных явок ко врачам нет, вам на выбор предложат сходить в другое медучреждение, где к нужному специалисту будут места.

Директор департамента здравоохранения и фармации региона Сергей Луганский рассказал еще об одном нововведении, которое уже внедрили в областных больницах - лист ожидания или консультация от врача к врачу. Это означает, что врач записывает человека к специалисту узкой направленности, к которому сам пациент не может записаться напрямую. После этого, медучреждение в течение двух недели должно связаться с человеком и пригласить его на прием с конкретными датой и временем. Такая же система - и при отсутствии явок, запросы на определенного врача автоматически будут фиксироваться в листе ожидания, но в этом случае попасть уже получится только к поликлинике, куда прикреплен местный житель.

Перечень специалистов, к которым можно записаться:

- акушер-гинеколог;

- стоматолог;

- хирург;

- уролог;

- офтальмолог;

- ЛОР;

- психиатр.

Такая выборка определена тем, что перед приходом к этим специалистам, не нужно дополнительно консультироваться с педиатром или терапевтом. Также Сергей Луганский подчеркнул, что наиболее востребованными специалистами в нашем регионе сейчас являются кардиолог, эндокринолог и ревматолог.

Еще один важный момент – если человек из другого города приехал в Ярославскую область, то также по номеру 122 он сможет вызвать врача на дом, назвав адрес, где он остановился. Однако записать ко врачу его не смогут, он должен будет придти и ждать приема в порядке живой очереди.

Параллельно с единой электронной регистратурой, остаются и другие варианты записи в медучреждения:

- регистратура при очном посещении;

- инфомат в поликлинике;

- интермед76;

- госуслуги.