Михаил Евраев: «Рассмотрим возможность расширения мер поддержки больных сахарным диабетом»

Михаил Евраев поручил департаменту здравоохранения области обеспечить выдачу ранее не полученных наборов. Фото: Правительство Ярославской области

Она предложила ввести бесплатное обеспечение датчиками мониторинга глюкозы жителей региона в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода.

– В качестве дополнительной меры социальной поддержки, исходя из финансового состояния семьи, мы можем рассмотреть возможность продления возрастного порога до 23 лет, чтобы помочь тем, кто в этом реально нуждается, – отметил Михаил Евраев.

С мая прошлого года по инициативе губернатора дети, больные диабетом, в Ярославской области имеют право на бесплатное получение датчиков мониторинга глюкозы до достижения 18 лет. По словам Анны Хаврониной, введение этой меры дало свои положительные результаты.

– Мамы нашей области безумно счастливы. У ребят есть положительная динамика: многие начали посещать кружки и секции, что до этого, к сожалению, не могли делать, – сказала она.

Также в ходе приема обсуждался вопрос льготного обеспечения детей, больных сахарным диабетом, инфузионными наборами к инсулиновой помпе.

На приеме отмечалось, что в связи с перебоями поставок медицинских изделий зарубежного производства в начале января возникли сложности.

В настоящее время все рецепты, выписанные на расходные материалы к инсулиновым помпам «Акку-Чек», в регионе обеспечены в полном объеме. На последнюю декаду мая запланирована очередная отгрузка расходных материалов к помпе в аптеки – на летние месяцы.

Михаил Евраев поручил департаменту здравоохранения области обеспечить выдачу ранее не полученных наборов и в дальнейшем наладить бесперебойное снабжение льготников лекарственными препаратами и расходными материалами.

Справка правительства области

В Ярославской области 592 ребенка страдают сахарным диабетом 1-го типа, 576 детей воспользовались правом на получение расходных материалов к системе непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови. Благодаря применению НМГ количество тяжелых, потенциально опасных для жизни осложнений сахарного диабета уменьшилось в регионе в три раза.