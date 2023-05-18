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Общество18 мая 2023 16:42

Михаил Евраев: «Рассмотрим возможность расширения мер поддержки больных сахарным диабетом»

Глава региона в ходе личного приема граждан поддержал идею жительницы Ярославля Анны Хаврониной
Мария СОКОЛОВА
Михаил Евраев поручил департаменту здравоохранения области обеспечить выдачу ранее не полученных наборов.

Михаил Евраев поручил департаменту здравоохранения области обеспечить выдачу ранее не полученных наборов.

Фото: Правительство Ярославской области

Она предложила ввести бесплатное обеспечение датчиками мониторинга глюкозы жителей региона в возрасте до 23 лет из семей с низким уровнем дохода.

– В качестве дополнительной меры социальной поддержки, исходя из финансового состояния семьи, мы можем рассмотреть возможность продления возрастного порога до 23 лет, чтобы помочь тем, кто в этом реально нуждается, – отметил Михаил Евраев.

С мая прошлого года по инициативе губернатора дети, больные диабетом, в Ярославской области имеют право на бесплатное получение датчиков мониторинга глюкозы до достижения 18 лет. По словам Анны Хаврониной, введение этой меры дало свои положительные результаты.

– Мамы нашей области безумно счастливы. У ребят есть положительная динамика: многие начали посещать кружки и секции, что до этого, к сожалению, не могли делать, – сказала она.

Также в ходе приема обсуждался вопрос льготного обеспечения детей, больных сахарным диабетом, инфузионными наборами к инсулиновой помпе.

На приеме отмечалось, что в связи с перебоями поставок медицинских изделий зарубежного производства в начале января возникли сложности.

В настоящее время все рецепты, выписанные на расходные материалы к инсулиновым помпам «Акку-Чек», в регионе обеспечены в полном объеме. На последнюю декаду мая запланирована очередная отгрузка расходных материалов к помпе в аптеки – на летние месяцы.

Михаил Евраев поручил департаменту здравоохранения области обеспечить выдачу ранее не полученных наборов и в дальнейшем наладить бесперебойное снабжение льготников лекарственными препаратами и расходными материалами.

Справка правительства области

В Ярославской области 592 ребенка страдают сахарным диабетом 1-го типа, 576 детей воспользовались правом на получение расходных материалов к системе непрерывного мониторирования уровня глюкозы в крови. Благодаря применению НМГ количество тяжелых, потенциально опасных для жизни осложнений сахарного диабета уменьшилось в регионе в три раза.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ