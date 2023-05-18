В Ивановской области вандалы измазали краской памятник воинам, погибшим в Афганистане

В Вичуге Ивановской области пока еще неизвестные вандалы испачкали красной краской памятник воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане.

Фотографии с изуродованной стелой опубликовали в группе «Подслушано Вичуга» ВКонтакте. Под постом жители города не смогут сдержать своего негодования и, не стесняются в выражениях, пишут все, что думают о хулиганах.

А их уже ищет полиция.

- В Вичуге неизвестные испачкали краской памятник воинам-афганцам. Указанный факт зарегистрирован в установленном законом порядке, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится доследственная проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к этому событию, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.