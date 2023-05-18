У замка Понизовкина в Ярославской области построят туристический комплекс со спа-центром

В Некрасовском районе будет создан туристический комплекс "Замок Понизовкина". ФОТО: страница Павла Кулакова

У замка Понизовкина в Некрасовском районе Ярославской области будет построен туристический комплекс.

- Начало функционирования объекта ООО «Парк-отел «Замок Понизовкина» запланировано уже на апрель 2025 года. Первый полный год работы гостиницы – 2026, выход на плановый уровень работы – к 2030 году, - рассказал глава Некрасовского района Павел Кулаков.

Соглашение о создании в Некрасовском районе многофункционального комплекса было подписано в 2022 году на Петербургском экономическом форуме. Владелец территории – бизнесмен Тигран Казарян.

Центром туристического комплекса станет сам замок. Здесь сделают конференц-зал, концертный зал и обеденные залы. В здании заводоуправления, дома инженеров и торговых рядах разместят гостиницы. Набережную Волги превратят в пешеходный бульвар, здесь оборудуют лодочный причал и речной вокзал в ретростиле.

По словам главы района, главным композиционным ядром комплекса станут пруды для спортивной рыбалки с расположенными рядом площадками для отдыха и занятий спортом. Здесь же сделают открытый летний театр, где будут проходить концерты и фестивали.

- В числе новых объектов: спа-центр с бассейном, ресторан, благоустройство территории с парковым озеленением и установка малых архитектурных форм, - говорит Павле Кулаков. - В непосредственной близости от замка Понизовкина будет развернут гостиничный комплекс из 33 зданий со всеми видами услуг туристического, познавательного и культурно-спортивного направлений.

В планах – строительство объездной дороги. Но уже сейчас начался ремонт трассы Шебунино-Красный Профинтерн. На работы выделено более 600 миллионов рублей.