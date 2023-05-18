Учитель из Ярославля Вера Байкова: «Нужно быть абсолютно искренними с современными школьниками»

Вера Байкова, заместитель директора по воспитательной работе ярославской средней школы №33. ФОТО: Екатерина ЛИПИНА

Как преподавать историю и обществознание, а также заниматься воспитательной работой в современной школе так, чтобы ученики вырастали настоящими патриотами? Об этом рассказала Вера Байкова, заместитель директора по воспитательной работе ярославской средней школы №33 имени Карла Маркса с углубленным изучением математики – и полноправный участник нашего проекта «Ярославия – земля героев».

С чего начинается учитель, педагог? Тем более – тот, кто искренне любит свою работу, отдавая ей практически всю свою жизнь?

- Я выросла в городе Данилове Ярославской области, там закончила школу, затем поступила в наш педагогический институт, - рассказывает Вера Байкова. – Потом семья, дети, работа в школе №26… И в 1987 году директор школы №33 Павел Дыга пригласил меня в свою школу, преподавать историю и обществознание. А также стать заместителем директора по воспитательной работе.

Время тогда было тяжелое с точки зрения преподавания истории: рушился социальный строй, разрушалась система управления огромной страной, советская идеология замещалась иными – такими, которые в итоге не прижились. И Вера Байкова стала искать опору в истории русского народа, его традициях, культуре – чтобы заполнить нишу, которая не терпит пустоты, особенно в воспитании молодых людей, подростков.

- В нашей школе к тому времени уже несколько лет работал школьный музей. И мы вместе с ребятами его реконструировали, стали активно наполнять новыми экспонатами, - рассказывает наша героиня. – Нашла я и человека, который стал заниматься школьным театром, готовить постановки вместе с учениками. Стали у нас проходить вечера русского романса, фольклорные праздники.

А школьный музей «Времена и люди», включенный в реестр школьных музеев России, вплоть до сегодняшнего дня играет важную роль в сохранении памяти и передаче традиций будущим поколениям. Экспозиции музея рассказывают об истории школы, ее педагогах, выпускниках с 1805 года по сегодняшний день. Экспонаты хранят память о гимназическом периоде 1805-1921 годы, освещают историю советской и современной школы.

На базе музея проводятся лекции, экскурсии, интерактивные занятия, подготовленные учениками, а также уроки, классные часы, встречи с ветеранами и выпускниками школы. Знакомство ребят с историей образования на примере родной школы позволяет глубже узнать историю Родины, судьбы педагогов и выпускников, чьи имена вписаны в историю страны и родного края.

- Наш музей – это также организатор поисковой работы, - рассказывает Вера Байкова. - Ежегодно члены клуба «Поиск», созданного на базе музея, становятся участниками и лауреатами историко-краеведческих конференций. Музей – это клуб, где встречаются выпускники разных лет, музей – это место, где первоклассник на экскурсии впервые ощущает себя принятым в большую семью и чувство гордости, долга и ответственности рождается в его душе.

В начале 90-х годов в школе сложилась по-настоящему единая административная команда. Единомышленники, настрой которых поддерживал директор – Михаил Головлев, ставили превыше всего идею гармоничного воспитания учеников – людей свободных, но ответственных, настоящих граждан России.

- Именно нашей команде нужно сказать огромное спасибо за взаимную поддержку, творческий потенциал и содействие, - говорит Вера Байкова. – Коллеги исповедуют идеологию приоритета знаний, интеллекта, культуры и творчества – и эта идеология позволяет школе десятилетиями оставаться в числе наиболее престижных, результативных и эффективных.

Преподавание истории и обществознания, конечно, невозможно без личной гражданской позиции. Насколько результативно можно донести ее до учеников?

- Я как русский человек, как гражданка России всегда стою на позиции интересов своего народа, даже так – интересов человека, - отвечает на этот вопрос наша героиня. – Конечно, ребята всегда задают вопросы на уроках, и они часто глубокие, сложные. Но отвечать нужно непременно искренне, так, как ты думаешь на самом деле – в том числе в оценке сегодняшней ситуации, когда проходит специальная военная операция. Мы никогда не должны забывать, что нацизм, с которым мир столкнулся во время Второй мировой войны, не умер. И сейчас это идеология жива, она способна завоевывать не только отдельные умы, но и целые государства. И еще: меня еще в институте научили, что любое историческое событие нельзя рассматривать однозначно, однобоко. Всегда нужно учитывать разные взгляды, оценки, уметь посмотреть на событие, явление с разных сторон. Например, распад СССР – настоящая трагедия, как в целом геополитическая, так и для отдельных народов, живших в наших союзных республиках. Чтобы это понять, многим потребовались десятилетия.

Сегодня, когда Россия проводит специальную военную операцию на Донбассе, 33-я школа активно помогает нашим добровольцам и мобилизованным. Ребята вместе с родителями и учителями организуют сборы посылок с необходимым – например, с медикаментами для больниц Донбасса. А еще делают блиндажные свечи для военнослужащих.

- Уходят ветераны Великой Отечественной, - говорит замдиректора по воспитательной работе. – Их остается все меньше рядом с нами – тех, кто всегда приходил в школу по нашему приглашению, рассказывал нашим ученикам правду о войне, о том, какими были русские солдаты, освободившие мир от нацизма. Но мы не теряем эту традицию и приглашаем к нам в 33-ю школу ветеранов Афганистана, Чечни – тех, кто может многое рассказать об этом. И сегодня, когда в зону СВО направляются наши мужчины, в том числе наши выпускники, мы приглашаем их к нам – и они рассказывают ребятам о том, что происходит сегодня на Донбассе, на новых российских территориях – как живые творцы новой российской истории. Школьников обычно интересует внутренняя жизнь человека в экстремальной ситуации, и главный вопрос, которые они задают нашим гостям – «Что вы переживали? Что вы чувствовали?» И гости всегда отвечают – серьезно и откровенно.

К Дню защитника Отечества в школе всегда устраивается фотопроект «Армейская юность мужчин моей семьи», к 9 мая – фотовыставка, посвященная дедам и прадедам, принесшим стране и миру Великую Победу.

- Это дает возможность поработать с семьями наших учеников, получить в ответ самый искренний отклик, - говорит Вера Байкова. – И каждый год наши ребята несут портреты своих родных – участников Великой Отечественной с рассказами о них, внимательно читают, рассматривают фотовыставку и искренне гордятся – «Это мой прадед, это его фото и рассказ о нем!»

Вот так и воспитывается искренний, настоящий патриотизм у современных детей и подростков – тот самый, который нельзя сформировать казенными директивами, мероприятиями «для галочки».

- Современные школьники, наши ученики – они, конечно, разные, как и все другие дети, - улыбается Вера Байкова. – Но они умные и при этом – требовательные. Чтобы завоевать их доверие, без которого невозможно никакое нравственное, патриотическое воспитание, нельзя быть «не в курсе» того, что их волнует, интересует, нельзя не иметь широкой эрудиции, быть некомпетентным в важных для них вопросах. И, конечно, самое главное – нужно быть искренним с ними, абсолютно открытым и искренним. Только тогда ребята, которые учатся в современной российской школе у современных российских учителей, будут такими же – открытыми, искренними.