На ремонт учреждений образования в Ярославле направят 30 миллионов рублей

В бюджет Ярославля на 2023 год внесены изменения. Фото: Полина Вачнадзе

В бюджет Ярославля на 2023 год внесены изменения – он увеличен за счет экономии и дополнительных доходов в апреле.

- Денежные средства будут распределены по нескольким значимым для города направлениям. Кроме того, деньги направим на разработку проектно-сметной документации по нескольким объектам. К примеру, по ремонту смотровой площадки на Волжской набережной, обновлению сквера 50-летия ВЛКСМ, - рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

На ремонт учреждений образования города будет направлено 30 миллионов рублей, 15 миллионов пойдут на покупку инструментов для детской школы искусств имени Балакирева. 14 миллионов рублей планируют заложить на софинансирование проекта «Решаем вместе!» и текущую работу муниципальных учреждений и органов власти. 2 миллиона направят на организацию трудоустройства подростков.