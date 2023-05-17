В Иванове произошел пожар в торговом центре «Евролэнд»

В торговом центре Иваново произошел пожар. ФОТО: ГУ МЧС по Ивановской области

Утром 17 мая в ТЦ «Евролэнд» на улице Куконцевых сработала автоматическая пожарная сигнализация. Сразу же началась эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра – вывели на улицу порядка 1200 человек.

- В ходе разведки пожара было установлено, что возгорание происходит в одном из магазинов на площади 2 квадратных метра. Огнеборцы оперативно подали ствол от пожарного крана на тушение и ликвидировали возгорание, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ивановской области.

До прибытия пожарных сотрудники ТЦ пытались погасить пламя при помощи порошковых огнетушителей.

- Предварительно причина -электротехническая. В магазине оплавилась изоляция электрического провода светильника, - уточнили в МЧС.