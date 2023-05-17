Жителя Ивановской области будут судить за убийство годовалого ребенка

Перед судом предстанет житель Ивановской области по обвинению в убийстве ребенка. ФОТО: СКР по Ивановской области

В Ивановской области перед судом предстанет 28-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего».

Преступление было совершено в октябре прошлого года в городе Родники. Обвиняемый вместе с 34-летней сожительницей и другом распивал спиртные напитки у себя дома. В квартире находился годовалый сын женщины.

Когда спиртное закончилась, сожительница вместе с приятелем отправилась в магазин за добавкой, оставив ребенка дома.

- Обвиняемый на почве ревности, с целью мести нанес множественные удары в область головы и груди ребенка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

28-летний житель Родников свою вину в инкриминируемом ему преступлении так и не признал. Его сожительница уже была осуждена за то, что оставила сына в опасности. Женщину приговорили к исправительным работам на срок в семь месяцев с удержанием в доход государства 10% зарплаты.