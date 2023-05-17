Костромичей приглашают стать матросами-спасателями

В Костроме ищут спасателей для работы на пляжах.

Центр гражданской защиты ищет костромичей, которые готовы стать матросами-спасателями и летом работать на пляжах. Купальный сезон в регионе начнется с 1 июня.

Матросы должны будут дежурить на спасательных постах, оборудованных на улицах Лесной и Широкой, а также на Черниговской набережной и на Речном проспекте. В обязанности спасателей, помимо оказания помощи терпящим бедствие, входит инструктаж отдыхающих, содержание в порядке плавсредств и спасательного инвентаря.

Стать спасателями могут костромичи от 18 лет, умеющие плавать. Перед началом работы их обучат приемам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи.