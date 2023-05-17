Михаил Евраев: «Видеомониторингом пожароопасной обстановки будет охвачена вся территория лесного фонда региона»

Михаил Евраев: - Теперь мониторить ситуацию будут 53 камеры, чтобы оперативно выявлять возгорания. Фото: Правительство Ярославской области

Такое решение принял губернатор Ярославской области Михаил Евраев, чтобы обеспечить 100-процентный охват территории видеомониторингом пожароопасной обстановки.

– Сейчас на вышках установлены 18 камер, картинка с которых поступает в региональную диспетчерскую службу и отслеживается в круглосуточном режиме. Они охватывают участки, которые наиболее подвержены возгораниям, – сообщил Михаил Евраев. – Мы приняли решение о покупке из средств областного бюджета дополнительных 35 камер, чтобы покрытие по региону было стопроцентным. Таким образом, мониторить ситуацию будут 53 камеры, чтобы оперативно выявлять возгорания на территории всего лесного фонда. Учитывая, что наш регион является многолесным, вопрос крайне важный.

Работа по охране лесов от пожаров проводится в рамках реализуемого в регионе областным правительством национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

– Если в ходе мониторинга выявляется задымление на территории лесного фонда, диспетчер сразу передает информацию в СГБУ ЯО «Лесная охрана» для принятия оперативных мер по тушению, - пояснил и.о. директора регионального департамента лесного хозяйства Иван Хитров. - Также мониторинг ведется при помощи системы ИСДМ-Рослесхоз, которая отображает возгорания в виде термоточек и путем наземного патрулирования. В этом году на территории лесного фонда региона зафиксировано одно возгорание площадью 0,8 гектара, которое было выявлено при помощи камер и ликвидировано в тот же день.

Правительство области информирует: в случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по телефону горячей линии 8-800-100-94-00.