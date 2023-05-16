Работы по губернаторскому проекту «Наши дворы» начались в Ярославской области

В ходе совещания губернатор Михаил Евраев напомнил, что срок реализации проектов – 1 августа. Фото: Правительство Ярославской области

Работы по благоустройству территорий в рамках губернаторского проекта «Наши дворы», инициированного главой региона Михаилом Евраевым, стартовали в Ярославле и Ярославском районе. А в Даниловском районе подрядчик начал готовить площадку под спортивно-игровой комплекс.

На совещании отмечалось, что всего в этом году по проекту «Наши дворы» планируется привести в порядок 87 дворовых территорий, обустроить 44 спортивно-игровые площадки и завершить 99 проектов предыдущего года. В настоящее время продолжаются конкурсные процедуры по выбору исполнителей.

В ходе совещания с главами муниципальных образований губернатор Михаил Евраев напомнил, что срок реализации проектов – 1 августа, и заявил о недопустимости отклонения от проектно-сметной документации.

– Контрольные точки могут сдвигаться только в случае форс-мажора, по каким-то критическим моментам, – подчеркнул Михаил Евраев. – Оценивать мы будем всех по состоянию на 1 августа. Дальнейшее распределение средств по «Нашим дворам» будет происходить по принципу, кто справился, а кто – нет к этой дате. Если достигнута экономия, тогда будут ставиться новые точки по этим дополнительным работам. Вот это нормальный подход. И хочу напомнить, что все, что будет сделано не так, вы будете исправлять за ваш счет.

О ситуации по завершению проектов прошлого года доложил директор департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления Евгений Чуркин. Он отметил - заключены контракты по 18 объектам. Большинство уже в работе.