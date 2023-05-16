Михаил Евраев: «Ждем вас домой живыми и здоровыми»

Михаил Евраев: – Вы приняли важное решение и знайте, что вами гордятся, в том числе молодежь. Фото: Правительство Ярославской области

Они войдут в именной батальон – новое подразделение от региона. В составе группы – 20 человек: жители Ярославля, Рыбинска, Даниловского, Брейтовского и Пошехонского районов. Они подписали контракты и сегодня, 16 мая, отправились к месту, где будут проходить подготовку.

– Окажем любую помощь, решим и все вопросы с семьями, пока вы выполняете сложную боевую задачу, – сказал Михаил Евраев. – Вы приняли важное решение и знайте, что вами гордятся, в том числе молодежь, чувствуется большой патриотический подъем. Желаю успешного прохождения службы, ждем вас домой живыми и здоровыми!

Перед отправкой в зону СВО военнослужащие будут экипированы Министерством обороны РФ. Кроме того, заключившие контракт на прохождение службы получают единовременную федеральную выплату в размере 195 тысяч рублей, еще 100 тысяч дает регион. Денежное довольствие для находящихся в зоне проведения спецоперации начинается от 200 тысяч рублей в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет. К этой сумме добавляются дополнительные выплаты за особые достижения, боевые успехи и особые условия военной службы.

Для участников СВО и членов их семей предусмотрены федеральные и региональные меры поддержки. Среди них – кредитные и налоговые каникулы, страховые выплаты при ранении и травме, социальная программа реабилитации и адаптации, оформление целевого жилищного займа для приобретения жилья с даты включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы и другие. Детям предоставляются бюджетные места для обучения в вузах и бесплатный отдых в летних оздоровительных лагерях. Статус ветерана боевых действий также предусматривает соответствующие льготы.

В Ярославской области семьи участников СВО освобождены от платы за детские сады, для них предусмотрена помощь в газификации жилых помещений, бесплатное питание для детей в школах. Предоставляются социальные услуги людям пожилого возраста и инвалидам, для студентов-первок урсников, обучающихся очно в вузах, в течение 2023 года предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тысяч рублей.

Для удобства граждан, желающих заключить контракт, в регионе начали работу мобильные пункты военкоматов.