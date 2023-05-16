Озеро надежды

Панорамное фото озеро Плещеево. Фото: Роман Махров

И только благодаря вниманию общественности, приданию проблеме огласки были предприняты шаги к спасению озера. Один из них - создание особо охраняемой природной территории, имеющей на сегодня статус национального парка.

ЖИВАЯ ВОДА

Во многом благодаря этим усилиям озеро Плещеево имеет статус самого чистого водоема на территории Ярославской области. Но и у него стали появляться проблемы, решить которые в одиночку национальный парк «Плещеево озеро» не имеет возможности. Сегодня, не раскрывая, безусловно, важные вопросы отрицательного влияния открытого водозабора на экосистему озера, необходимости модернизации городских очистных сооружений и поддержания сложившегося гидрологического режима озера, заострим внимание на главном - здоровье людей.

За прошедшие сорок лет существенно возросло воздействие антропогенной нагрузки на озеро Плещеево. Во-первых, за счет отсутствия канализования хозяйственно-бытовых стоков с территории исторической части города, их попадания в озеро в неочищенном виде. Во-вторых, за счет увеличения содержащихся в стоках химических веществ, в том числе фосфатов, имеющих особое воздействие на биологию озера. В-третьих, за счет интенсивной застройки территории водосборных бассейнов притоков озера - реки Трубеж и ручьев, что уже привело к нарушению гидрологических режимов этих водотоков.

Как следствие, естественный процесс эвтрофирования водоема существенно ускорился. Эвтрофированием в науке называют повышение биологической продуктивности водных объектов в результате накопления биогенных элементов под действием антропогенных, или естественных факторов. Естественный цикл «жизни» озер таков, что в конечном итоге они превращаются в болота. В естественных условиях на это могут уйти десятки тысяч лет. Но деятельность человека ускоряет регресс водоемов, подпадающих под антропогенное воздействие.

ГУБИТЕЛЬНЫЕ ВОДОРОСЛИ

В озере Плещеево уже запущен процесс смены растительных сообществ: уменьшаются площади зарастания растениями, характерными для «чистых» водоемов, им на смену пришли более просто устроенные, но способные быстрее переработать поступающие биогенные вещества. Следующий этап ярко проявился начиная с 2017 года - началось ежегодное массовое «цветение» озера цианобактерией глеотрихией щетинистой (Gloeotrichia echinulata).

Новая водоросль несет двойную угрозу. Это опасность исчезновения эндемика озера Плещеево - ряпушки. Отмирая в конце вегетативного сезона, эти растения дают большой объем органического вещества, которое при разложении потребляет необходимый для рыбы кислород в придонных слоях воды. В итоге ареал ее обитания существенно сжимается, особенно в летний период.

Но наиболее актуальным для жителей города, ежедневно пользующихся водой, текущей из крана, является то, что глеотрихия при массовом своем развитии способна синтезировать гепатотоксины медленного действия, которые оказывают широкое воздействие на позвоночных, в том числе и на человека. По существующим нормам при водоподготовке не предусмотрено проведение анализа воды на наличие цианотоксинов, и они практически напрямую могут поступать в водопроводную систему.

Глеотрихия щетинистая под микроскопом. Фото: Светлана Жданова

КОММУЛЯТИВНЫЙ ЭФФЕКТ

В 2018 году в отобранных пробах озера Плещеево токсины не были обнаружены. Но это не значит, что они не появятся впоследствии. Тем более что скорость развития глеотрихии в озере с каждым годом увеличивается. По результатам исследования ученых из Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина, степень ее распространения в 2022 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась в два раза. И, поскольку регламентом водоподготовки не предусмотрено проведение анализов на наличие цианотоксинов в воде, начало их распространения легко пропустить. Тем более что лаборатории, проводящие такие анализы, в нашей стране можно пересчитать по пальцам. Поэтому существует непосредственная опасность для жителей при заборе воды непосредственно из озера.

В 2021 году сотрудники ИБВВ РАН уже обнаружили гепато- и нейротоксины в пробах озерной воды, но не глеотрихии, а другой цианобактерии - анабены. Хотя и в небольшом количестве. Следует учитывать, что токсины способны накапливаться в организме и в первое время не давать никаких негативных проявлений, но по мере накопления могут достичь коммулятивного эффекта. По этой причине, по мнению ученых, уже сегодня нужно ставить вопрос о том, чтобы убирать водозабор с озера. Но не с позиции снижения уровня воды, а из-за ее качества.

КАЧЕСТВО ВОДЫ

Первые признаки ухудшения воды органолептического характера имеют сезонные проявления в городе - периодически в домах переславцев течет вода с неприятным запахом, справиться с которым муниципальная система водоподготовки не в состоянии.

Самым логичным решением в этой ситуации является отказ от временного водозабора, построенного в 1988 году, и возврат к планам строительства нового на месте обнаружения подземных вод в районе села Нила. А на переходном этапе ввести строгий контроль на наличие токсинов в поставляемой населению воде.

Заседание НТС: ученые обсуждают проблемы озера. Фото: Дмитрий Петропавловский

ТРЕБУЮТСЯ СРОЧНЫЕ МЕРЫ

В связи с тем что контролировать токсины, которые выделяют водоросли, довольно дорогое удовольствие (импортные реактивы и сами пробы требуют больших затрат), средства на осуществление постоянного мониторинга качества воды по этим параметрам нужно предусматривать на уровне регионального бюджета. Именно этой теме было посвящено заседание научно-технического совета ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро», состоявшегося в конце 2022 года.

Таким образом, среди основных рекомендаций ученых к администрациям области и городского округа главная - в срочном порядке принять необходимые меры для полного исключения попадания сточных, в том числе ливневых и дренажных, вод в акваторию озера Плещеево. И вторым этапом - незамедлительно заняться вопросом строительства альтернативного источника водоснабжения города, как это и планировалось изначально.

По этому поводу администрация ФГБУ «Национальный парк «Плещеево озеро» уже направляла письма губернатору Ярославской области и исполняющему обязанности главы городского округа г. Переславль-Залесский.