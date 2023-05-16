В Ярославской области следователи возбудили уголовное дело после нападения мужчины с ножом на школьника

Сейчас этой ситуацией начали заниматься правоохранительные органы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту угрозы убийством в отношении несовершеннолетнего.

В соцсетях появилось видео, где мужчина с ножом нападает на школьника. Инцидент произошел 30 марта в поселке Пречистое. Между местным жителем и подростком завязался конфликт, который привел к такой неожиданной реакции со стороны взрослого.

Сейчас этой ситуацией начали заниматься правоохранители.

- Следствие обратилось в надзорный орган с инициативой о передаче из органов дознания в производство регионального следственного управления материалов проверки. По указанию руководителя регионального следственного управления А.П.Щурова территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством», - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Принимаются меры к розыску подозреваемого.