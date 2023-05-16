Сергей Жуков на расстоянии вытянутой руки

Сергей Жуков снова на сцене Ярославля. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Для всех, кто не успел приобрести билеты, но очень хочет услышать любимые песни в исполнении Сергея Жукова, да и еще и на расстоянии вытянутой руки - Афтепати концерта в Руки ВВерх! Бар.

В программе:

Сбор гостей: 18:00. Начало программы: 22.00

Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

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Сфотографируйся с кумиром в Руки ВВерх! Бар. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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