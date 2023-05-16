В этом году на футбольном поле заменят газон. ФОТО: группа ФК "Шинник" ВКонтакте

В Ярославской области стадион «Шинник» станет самой крупной концертной площадкой. Об этом на совещании сказал губернатор региона. По словам Михаила Евраева, во время XV музыкального фестиваля Юрия Башмета он предварительно договорился с маэстро о проведении концерта на открытой площадке «Шинника».

– Это будет очень хорошая дополнительная и самая большая площадка в области для организации музыкальных и эстрадных мероприятий. Стадион сможет размещать до 25 тысяч зрителей, – отметил глава региона. – Нужно подумать, как расположить на стадионе сцену, чтобы не навредить полю и проводить не только матчи нашей команды, но и концерты звезд российского и мирового уровня.

В этом году на футбольном поле планируется замена газона. На это потратят около 3,5 миллионов рублей. В дальнейшем предусмотрена установка навесов над Восточной и Северной трибунами для зрителей.