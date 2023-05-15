В Костроме подросток ради встречи с любимой угнал отцовский автомобиль

В Костроме полицейские задержали юного водителя, угнавшего машину своего отца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме 15-летний подросток, чтобы встретиться со своей любимой девушкой, угнал «Ниву Шевроле» отца. Юный житель заволжского округа на родительской машине, взятой без спроса, добрался до Мантурово, там провел время со своей пассией, а на обратном пути нарвался на дежурный экипаж ДПС.

В Макарьевском районе сотрудники полиции обратили внимание на автомобиль, который ехал с явным превышением скорости. Требование об остановке водитель проигнорировал началась погоня. Продлилась она, правда, всего несколько километров.

- Молодой человек не справился с управлением и съехал в кювет. Подоспевшие автоинспекторы осмотрели водителя и установили, что в медицинской помощи он не нуждается. Нарушителя доставили в отдел внутренних дел, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

Сейчас проводится проверка.