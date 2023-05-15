В Иванове 12-летняя девочка насмерть отравилась угарным газом

В Иванове ребенок погиб от отравления угарным газом. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Иванове 12-летняя девочка погибла от отравления угарным газом. Несчастный случай произошел в квартире дома №5В на проспекте Текстильщиков.

Вместе с девочкой в квартире были ее мама и младшая сестра. Но они находились в ванной, что, судя по всему, и спасло им жизни. Женщина и ребенок почувствовали себя плохо, потеряли создание. Мать детей, придя в себя, сразу же позвонила сожителю, он вызвал скорую помощь.

Женщину со вторым ребенком госпитализировали в больницу. 12-летняя потерпевшая, находившаяся в комнате, скончалась, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Следователи и криминалисты уже усмотрели место происшествия, изъяли газовое оборудование. Назначены медицинская и техническая экспертизы.

- Возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников организаций, ответственных за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования, в том числе за обеспечение контроля за надлежащим состоянием дымовентиляционных каналов в обслуживающем многоквартирном доме, - уточнили в ведомстве.