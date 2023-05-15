В Костромской области ввели особый противопожарный режим

В ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков, зато уверенно говорят о 25-градусной жаре. Фото: Полина Вачнадзе

В Костромской области по распоряжению главы региона Сергея Ситникова ввели особый противопожарный режим. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков, зато уверенно говорят о 25-градусной жаре, которая установится в середине недели.

Четвертый класс пожарной опасности ожидается в Макарьевском, Галичском, Буйском, Солигаличском, Чухломском и Костромском районах, к выходным высокая пожароопасность прогнозируются на территории всей области. Для обеспечения пожарной безопасности будет усилено патрулирование лесов. Основная задача – в случае возгорания не дать пламени перекинуться на населенные пункты.

- Очевидно, что не будет палов травы, потому что появилась зеленая растительность. Тем не менее, беспокойство вызывают отдельные населенные пункты, где на протяжении длительного времени заброшенные земельные участки зарастали, в том числе, сухой кустарниковой и многолетней растительностью. Это представляет самую серьезную опасность. Главное - обеспечить безопасность людей, в случае пожаров не допустить их перехода на населенные пункты, - сказал Сергей Ситников.