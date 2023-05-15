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Кострома 15 мая 2023 13:18

В Костромской области ввели особый противопожарный режим

В регионе ожидается +25 градусов без осадков
Полина Вачнадзе
В ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков, зато уверенно говорят о 25-градусной жаре.

В ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков, зато уверенно говорят о 25-градусной жаре.

Фото: Полина Вачнадзе

В Костромской области по распоряжению главы региона Сергея Ситникова ввели особый противопожарный режим. В ближайшие дни синоптики не прогнозируют осадков, зато уверенно говорят о 25-градусной жаре, которая установится в середине недели.

Четвертый класс пожарной опасности ожидается в Макарьевском, Галичском, Буйском, Солигаличском, Чухломском и Костромском районах, к выходным высокая пожароопасность прогнозируются на территории всей области. Для обеспечения пожарной безопасности будет усилено патрулирование лесов. Основная задача – в случае возгорания не дать пламени перекинуться на населенные пункты.

- Очевидно, что не будет палов травы, потому что появилась зеленая растительность. Тем не менее, беспокойство вызывают отдельные населенные пункты, где на протяжении длительного времени заброшенные земельные участки зарастали, в том числе, сухой кустарниковой и многолетней растительностью. Это представляет самую серьезную опасность. Главное - обеспечить безопасность людей, в случае пожаров не допустить их перехода на населенные пункты, - сказал Сергей Ситников.

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