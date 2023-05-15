Парк 30-летия Победы в Ярославле лидирует в голосовании по благоустройству

Ярославцы активно голосуют за благоустройство парка в Дзержинском районе. ФОТО: 76.gorodsreda.ru

В Ярославле продолжается голосование за территории, которые горожане хотят видеть благоустроенными. На выбор предложено девять парков и скверов – те, что наберут наибольшее число голосов, будут приведены в порядок в 2024 году.

На данный момент в лидерах Парк 30-летия Победы в Дзержинском районе. За него свои голоса отдали 8627 человек.

На втором месте – парк «Судостроителей» с 7986 голосами. Замыкает тройку лидеров Тверицкий бор – его хотят видеть благоустроенным 5458 ярославцев.

Далее по убыванию голоса получили Первомайский бульвар (4091), сад фабрики «Красный Перевал» (3559), парк у ДК «Гамма» на Резинотехнике (2566), бульвар на проспекте Дзержинского (2202), Сквер 950-летия Ярославля (1725), сквер у ДК «Энергетик» (1113).

Голосование продлится до 31 мая. Высказать свое мнение можно тремя способами:

- на сайте 76.gorodsreda.ru

- в личном кабинете на портале Госуслуг,

- с помощью волонтеров.