Пожар в селе Ярославской области тушили больше 10 часов

Пожар произошел в селе Георгиевское Борисоглебского района Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В одном из сел Ярославской области сегодня ночью случился крупный пожар. Сообщение о том, что в селе Георгиевское Борисоглебского района, загорелся жилой дом, поступило в МЧС в 20:52 13 мая. На место происшествия сразу же были отправлены 17 спасателей и четыре единицы личного состава.

Огонь распространился быстро и перекинулся на второй дом, в итоге оба строения сгорели. К счастью, пострадавших удалось избежать. Пожарные тушили возгорание больше 10 часов.

- Ликвидация пожара в 11:13 14.05.2023г. В результате пожара уничтожены два дома на площади 210 м.кв., - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.