В Ярославле еще на 10 маршрутов выйдут новые автобусы

До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов Ярославля.
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле 13 мая начался четвертый, последний, этап модернизации общественного транспорта. До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов.
- Таким образом, автопарк обновится уже на 80%. За первый месяц работы новые автобусы перевезли свыше 3 миллионов пассажиров, - сказал глава региона Михаил Евраев.
Так, с 13 мая «Яавтобусы» начнут запускать на следующие маршруты:
– №1 «Улица Волгоградская» – «5-й микрорайон»;
– №13 «Улица Суздальская» – «Машприбор»;
– №23 «Областная больница» – «15-й микрорайон»;
– №30 «Ярославль-Главный» – «Машприбор»;
– №39 «Студенческий городок» – «Нижний поселок»;
– №41 «Ярославль-Главный» – «Поселок Прибрежный»;
– № 56 «Поселок Прибрежный» – «Машприбор»;
– № 57 «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Гудованцева»;
– №62 «15-й микрорайон» – «Улица 1-я Технологическая»;
– №79 «ТЦ «Аксон» – «Поселок Куйбышева».
Оплатить проезд в брендированных автобусах можно разными способами: с помощью транспортной «Якарты», банковских карт «Мир», «Visa», «Mastercard», персонифицированной электронной транспортной карты, смартфона, проездных билетов, мобильного приложения «Ярославская область. Транспорт».