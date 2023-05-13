В Ярославле еще на 10 маршрутов выйдут новые автобусы

До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов Ярославля. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 13 мая начался четвертый, последний, этап модернизации общественного транспорта. До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов.

- Таким образом, автопарк обновится уже на 80%. За первый месяц работы новые автобусы перевезли свыше 3 миллионов пассажиров, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Так, с 13 мая «Яавтобусы» начнут запускать на следующие маршруты:

– №1 «Улица Волгоградская» – «5-й микрорайон»;

– №13 «Улица Суздальская» – «Машприбор»;

– №23 «Областная больница» – «15-й микрорайон»;

– №30 «Ярославль-Главный» – «Машприбор»;

– №39 «Студенческий городок» – «Нижний поселок»;

– №41 «Ярославль-Главный» – «Поселок Прибрежный»;

– № 56 «Поселок Прибрежный» – «Машприбор»;

– № 57 «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Гудованцева»;

– №62 «15-й микрорайон» – «Улица 1-я Технологическая»;

– №79 «ТЦ «Аксон» – «Поселок Куйбышева».

Оплатить проезд в брендированных автобусах можно разными способами: с помощью транспортной «Якарты», банковских карт «Мир», «Visa», «Mastercard», персонифицированной электронной транспортной карты, смартфона, проездных билетов, мобильного приложения «Ярославская область. Транспорт».