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Общество13 мая 2023 8:07

В Ярославле еще на 10 маршрутов выйдут новые автобусы

Начался четвертый этап модернизации общественного транспорта
Полина Вачнадзе
До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов Ярославля.

До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов Ярославля.

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 13 мая начался четвертый, последний, этап модернизации общественного транспорта. До 27 мая 110 новых автобусов выйдут еще на 10 маршрутов.

- Таким образом, автопарк обновится уже на 80%. За первый месяц работы новые автобусы перевезли свыше 3 миллионов пассажиров, - сказал глава региона Михаил Евраев.

Так, с 13 мая «Яавтобусы» начнут запускать на следующие маршруты:

– №1 «Улица Волгоградская» – «5-й микрорайон»;

– №13 «Улица Суздальская» – «Машприбор»;

– №23 «Областная больница» – «15-й микрорайон»;

– №30 «Ярославль-Главный» – «Машприбор»;

– №39 «Студенческий городок» – «Нижний поселок»;

– №41 «Ярославль-Главный» – «Поселок Прибрежный»;

– № 56 «Поселок Прибрежный» – «Машприбор»;

– № 57 «Фабрика «Красный перевал» – «Улица Гудованцева»;

– №62 «15-й микрорайон» – «Улица 1-я Технологическая»;

– №79 «ТЦ «Аксон» – «Поселок Куйбышева».

Оплатить проезд в брендированных автобусах можно разными способами: с помощью транспортной «Якарты», банковских карт «Мир», «Visa», «Mastercard», персонифицированной электронной транспортной карты, смартфона, проездных билетов, мобильного приложения «Ярославская область. Транспорт».

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