В Ярославле завод «ЭКОСЕРВИС» провел испытания фильтров для очистки воды

В испытаниях приняли участие независимые эксперты из профильных вузов — Ярославского государственного технического университета и Ивановского государственного химико-технологического университета. ФОТО: Тамара Смирнова

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12 мая в России и странах бывшего Советского Союза начиная с 1991 года отмечается День экологического образования.

Экология в промышленных объемах

В праздничный день принято проводить природоохранные мероприятия - например, очистку берегов рек и водоемов, уборку мусора в парках и лесных зонах, озеленение территорий.

На Ярославском заводе промышленного водоочистного оборудования «ЭКОСЕРВИС» в День экологического образования решили показать, как чистят воду. И провели испытания современных фильтров собственного производства, в которых приняли участие независимые эксперты из Ярославского государственного технического университета и Ивановского государственного химико-технологического университета.

Нужно сказать, что Ярославский завод промышленного водоочистного оборудования «ЭКОСЕРВИС» работает в этой сфере уже 25 лет. Здесь накопили огромный опыт проектирования, производства, монтажа и обслуживания водоочистных установок для предприятий различных отраслей и населенных пунктов разного масштаба. Продукция компании поставляется и работает по всей России. Но в первую очередь «ЭКОСЕРВИС» рад подключаться к решению экологических вопросов на Ярославской земле, участвовать в проектах «Чистая Волга» (он касается защиты водоемов) и «Чистая вода» (главная цель - обеспечение чистой водой населения).

Ярославский завод «ЭКОСЕРВИС» разрабатывает и производит промышленное водоочистное оборудование уже 25 лет. ФОТО: Тамара Смирнова

Добавим, что коллектив предприятия умеет работать очень оперативно. Например, недавно по просьбе военных «ЭКОСЕРВИС» разработал автономную компактную водоочистную установку окопно-блиндажного типа для обеспечения питьевой водой бойцов на передовой (известно, что с водой в сегодняшней зоне СВО, особенно на юге, и в мирное время всегда было сложно). Установка была передана в воинскую часть и прошла испытания в реальных боевых условиях, после чего будет доработана и предложена к широкому использованию в Вооруженных силах.

Сквозь песок и уголь

- Мы проводим испытания фильтров производительностью 40 кубометров в час, предназначенных для доочистки сточных вод, уже очищенных на обычных очистных сооружениях. Задача - проверить как производительность, так и эффективность фильтров, - рассказали специалисты Ярославского завода промышленного водоочистного оборудования «ЭКОСЕРВИС».

В доставленной для проведения испытаний воде невооруженным глазом была видна илистая взвесь. Малоприятное зрелище.

Первым шагом стала очистка в осветлительном фильтре, загруженном кварцевым песком. Пройдя через него, мутная вода стала прозрачной.

Второй шаг - это фильтр, наполненный угольным сорбентом.

На каждом из этапов испытаний специалисты в присутствии экспертов взяли пробы воды. Их отправили в аккредитованную лабораторию. ФОТО: Тамара Смирнова

На каждом из этапов специалисты в присутствии экспертов взяли пробы воды. Они уже доставлены в аккредитованную лабораторию, где будут проведены необходимые исследования, по результатам которых и выставят окончательную оценку эффективности фильтров «ЭКОСЕРВИСА».

Слово - экспертам

За ходом испытаний и забором проб внимательно наблюдали эксперты из профильных вузов. В перерывах они заинтересованно общались с производственниками: обсуждали реализацию экологических программ, ближайшие перспективы строительства в регионе новых объектов, предназначенных для водоочистки и водоподготовки. Делились мнениями о предпочтительных методах очистки, ведь по своему составу вода везде разная, и для достижения наилучшего результата это нужно учитывать, индивидуально подбирая оборудование, сорбенты и т.д.

А еще эксперты и производственники обменивались новостями. Например, заводчанам рассказали, что ученые в ЯГТУ разработали метод переработки той «грязи», которая остается в фильтрах после очистки воды. Оказывается, из этих отходов можно получать ферриты, которые широко применяются в качестве магнитных материалов в радиоэлектронике, радиотехнике и вычислительной технике!

Доставленную для проведения испытаний воду очистили через фильтры с кварцевым песком и угольным сорбентом. ФОТО: Тамара Смирнова

- Наш вуз выпускает экологов, на завод «ЭКОСЕРВИС» студенты ЯГТУ приходят, чтобы уже на первом курсе познакомиться с работой флотаторов, фильтров, а затем ежегодно проходят здесь учебную и производственную практику, - рассказала нам Сахиба Калаева, заведующая кафедрой «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического университета, кандидат технических наук. - 90 процентов наших выпускников работают по специальности. Во время испытаний нам было интересно познакомиться с новым оборудованием, принять участие в оценке его эффективности, обсудить с производственниками, как реализуются госпрограммы, нацеленные на защиту водных ресурсов и обеспечение населения чистой водой. И рассказать о новых технологиях, которые разрабатываются нашими учеными в этих сферах.

- Могу сказать, что испытания прошли замечательно, хотя их окончательные результаты мы увидим после проведения лабораторных исследований. Конечно, проблемы экологии сейчас стоят уже не так остро, как в самом начале этого века, но по-прежнему очень актуальны. Во многих регионах идет превышение предельно допустимых концентраций различных веществ - как в водопроводной, так и в сточной воде. Надзорные органы работают хорошо, стоки, в том числе с предприятий, как правило, очищаются, но и в этих случаях зачастую есть вопросы к качеству очистки. Точно так же непросто складывается ситуация и с питьевой водой, здесь все меняется в зависимости от особенностей регионов, их населенных пунктов, - говорит Дмитрий Светцов, начальник Испытательного центра «Качество» Ивановского государственного химико-технологического университета. - Рад, что в Ярославле есть предприятие, которое работает в этой сфере, выпускает фильтры для очистки воды и другое оборудование, многое делает для решения экологических проблем.

В перерывах эксперты и производственники обсуждали реализацию экологических программ и новые разработки. ФОТО: Тамара Смирнова

По сути, они трудятся для населения, для всех нас. Такие шаги и позволяют целенаправленно идти к прогрессу в защите окружающей среды.

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