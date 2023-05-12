В Ярославскую область приедет «Поезд Победы»

В Ярославль и Рыбинск приедет "Поезд Победы". ФОТО: группа "Поезд Победы" ВКонтакте

В Ярославскую область скоро приедет «Поезд Победы». 14 и 15 мая состав будет находиться на железнодорожном вокзале Рыбинска, 16 и 17 мая – на вокзале Ярославля.

«Поезд Победы» - это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия в движущемся составе. Поезд состоит из 10 тематических вагонов, каждый из которых посвящен событиям Великой Отечественной войны.

В 2023 году в состав добавили новый вагон, который «рассказывает» о военных трибуналах. Скульптуры, которые находятся в экспозиции, выполнены с максимальным портретным сходством – их делали по фотографиям, пытаясь воспроизвести позы, эмоции и лица подсудимых Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов.

Экспозиции будут открыты с 10:00 до 19:00. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации на сайте «поездпобеды.рф». Регистрация откроется за сутки до прибытия состава.

Выставка рекомендована для лиц старше 12 лет. Детей младшего возраста будут пускать только в сопровождении взрослых.