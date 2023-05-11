Михаил Евраев: «Ярославские боксеры – одни из сильнейших в стране»

Победительница первенства России по боксу Владислава Силина и ее тренер Андрей Павлов. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев встретился с победителем первенства Европы по боксу Вячеславом Рогозиным и победительницей первенства России по боксу Владиславой Силиной, а также с их тренерами Андреем Бачениным, Валентином Дубенским и Андреем Павловым.

Как отметил глава региона, бокс в Ярославской области – один из традиционных и активно развивающихся видов спорта наряду с хоккеем, футболом, фристайлом и волейболом. На базе спортивных школ боксом бесплатно занимаются порядка 900 детей в возрасте до 18 лет, работают 33 тренера, имеющих высшее специальное образование. Общее количество занимающихся этим видом спорта в регионе превышает 2600 человек.

– Ярославские боксеры – одни из сильнейших в стране. Свидетельством этого являются высокие результаты, которых достигают наши спортсмены на отечественной и международной спортивной арене, – сказал Михаил Евраев. – Мы развиваем бокс как массовый вид спорта в регионе. В этом году открыли боксерский зал в новой школе на 55 учащихся в селе Марково Ростовского района, планируем организовать секцию бокса в Любиме. Возможности для занятий этим видом спорта будут и в спортзалах трех новых школ в Ярославле – на Пашуковской и Большой Федоровской улицах и на Московском проспекте, а также в новом корпусе школы в Угличе.

Ярославская область при поддержке правительства области трижды становилась местом проведения первенства ЦФО по боксу. В планах правительства региона – приглашение на спортивные сборы ребят из ЛНР и ДНР, организация встреч юных боксеров с чемпионами.

В 2017 году впервые был организован всероссийский турнир по боксу «Кубок губернатора Ярославской области», который уже седьмой год собирает лучших боксеров.