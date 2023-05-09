В Ярославле отметили День Победы

По улицам Ярославля прошел "Народный парад". Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершается празднования Дня Победы. По улицам города прошел "Народный парад": ретромашины и современная военная техника проехала по всем районам областного центра. Ярославцы смогли увидеть миномет "Катюша", командирский автомобиль ГАЗ-67Б, грузовик ЗИС-5, боевую машину "Панцирь", радиолокационную установку "Каста".

Ретромашины и современная военная техника проехала по всем районам Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области

В КЗЦ "Миллениум" для ветеранов войны и тружеников тыла прошел концерт, с праздником всех собравшихся поздравил губернатор региона Михаил Евраев:

Официальную часть Дня Победы открыла церемония возложения цветов к памятнику "Вечный огонь". Фото: Правительство Ярославской области

- Мы помним и не должны забывать, кто освободил мир от фашизма и какие жертвы пришлось принести нашему народу ради Великой Победы. В годы Великой Отечественной войны в боях участвовали около 500 тысяч жителей Ярославской области, и 200 тысяч из них не вернулись домой. 227 ярославцев стали Героями Советского Союза. Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. Почти 6 миллионов снарядов, 1,5 миллиона авиабомб, 70% покрышек для военной техники, автоматы и пулеметы, грузовики, паровозы и бронепоезда – таков вклад Ярославской области в общую Победу. Земной поклон и вечная память всем, кто встал на пути врага и отстоял наше Отечество!

Ветеранов и тружеников тыла поздравили в КЗЦ "Миллениум". Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле прошли акции "Стена памяти", "Окна Победы", "Сад Отечества", "Флаги Победы", "Портрет героя на сердце", "Бессмертный автополк". Вечером состоится акция "Свеча Победы" - ярославцы могут выйти на улицу и зажечь символ памяти. На Первомайском бульваре до 10 мая будет работать площадка "Весна 45-го года".

михаил Евраев: Мы помним и не должны забывать, кто освободил мир от фашизма. Фото: Правительство Ярославской области

В 22:00 на Стрелке прогремит праздничный салют.