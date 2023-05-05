День Победы в Иванове 9 мая 2023: программа праздника

В Иванове отметят 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. ФОТО: администрация Иванова

В Иванове в День Победы 9 мая пройдет множество интересных мероприятий. Начнется праздник традиционно. В 10:00 на Шереметевском проспекте у мемориала Героям фронта состоится торжественный митинг и шествие войск ивановского гарнизона.

В 11:00 на площади Пушкина и на площади у ТРЦ «Ясень» откроется выставка военной техники.

С 11:00 до 17:00 в музейно-выставочном центре на улице Советской можно посмотреть выставку «Праздник победителей», посвященную организации и проведению Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве.

В 12:00 на площади у кинотеатра «Современник» пройдет акция «Наследники Победы», организованная образовательными учреждениями Иванова.

В 12:30 в парке «Харинка» начнется народное гуляние «Этот День Победы!».

В 13:00 программу «Этот День Победы!» покажут посетителям парки имени Революции 1905 года.

В 14:00 на центральной сцене парка имени В.Я.Степанова начнется концерт «Поезд Победы».

В 16:00 и в 20:00 состоится праздничный концерт на площади Пушкина.

Завершится День Победы в Иванове красочным фейерверком в 22:00 на площади Пушкина.