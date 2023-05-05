Бывший депутат муниципалитета Ярославля осужден за получение взяток

Бывший директор АО "Волна" осужден за взятки. ФОТО: Ярославский областной суд

Экс-депутат ярославского муниципалитета Евгений Мясников осужден на 6,5 лет колонии строгого режима. Он признан виновным в двух эпизодах получения взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на дачу взятки в крупном размере. По решению суда, Мясников должен выплатить штраф в 5 миллионов рублей.

- Судом установлено, что в сентябре 2020 года и марте 2022 года подсудимый, являясь директором АО «Волна», принадлежащего КУМИ мэрии Ярославля, получил через посредника от предпринимателей взятки в размере 1,5 и 2 миллионов рублей за продажу муниципального имущества - здания бани, гаражей и трех земельных участков, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

По данным регионального СКР, предприятию был причинен ущерб в 5 миллионов рублей.

- Ранее приговором Дзержинского районного суда за посредничество во взяточничестве была осуждено 43-летняя посредница, - уточнили в прокуратуре Ярославской области.

Кроме того, осужденный пытался дать взятку в 400 тысяч рублей председателю КУМИ за то, чтобы она одобрила сделку по продаже имущества города. Но это преступление не было доведено до конца – его пресекли сотрудники УФСБ. Подсудимый полностью признал вину в совершенных преступлениях.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовные дела расследовались следственными органами Следственного комитета России по Ярославской области.