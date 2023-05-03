В Ярославле начался суд над бывшим управляющим отделением банка Ильей Гофтманом

В Ярославле начался суд над Ильей Гофтманом. ФОТО: Ярославский областной суд

В Кировском районном суде начался процесс над бывшим управляющим региональным отделением банка ВТБ Ильей Гофтманом. Он был задержан сотрудниками ярославского УФСБ в марте 2021 года.

Илье Гофтману предъявлено обвинение в разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, а также в превышении должностных полномочий, повлекших причинение тяжких последствий.

По версии следствия, для того, чтобы поднять свой личный авторитет, управляющий незаконно разгласил должностному лицу органа государственной власти Ярославской области сведения о кредитном соглашении между банком и группой компаний. Подсудимый, считает сторона обвинения, сообщил данные о сумме ссуды, поручителях, условиях кредитного договора, и информацию о сделках юрлиц с другими компаниями.

- Также подсудимый, явно выходя за пределы своих должностных полномочий, преследуя цель незаконного получения отделением банка в качестве залога акций группы компаний, дал указание сотрудникам банка требовать от представителей юридических лиц предоставления акций и долей в уставном капитале организаций и внести недостоверные сведения о необходимости обеспечения кредитного соглашения залогом акций компаний и долей в уставных капиталах в выписку из решения кредитного комитета головного офиса банка об установлении кредитного лимита данным юридическим лицам. Кроме того, поручил довести до сведения представителей организаций ложную информацию о запрете на получение денежных средств в рамках кредитного соглашения на суммы, единовременно превышающие 10 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

В итоге, уточнили в суде, было сорвано несколько многомиллионных сделок и поставлена под угрозу реализация крупных проектов. Ущерб для организации составил более 16 миллионов рублей.