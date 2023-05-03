Танцевальный май

Зажигаем! ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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Мы предлагаем тебе вместе протанцевать эту весну!

Лучшие ди-джеи на сцене Руки Вверх Бар, ультрафиолет, танцоры и игривое игристое - все как в золотые 00-е.

Фотографируемся на память. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

Приходи в белом - получи бокал игристого.

Мы засветим тебя на танцполе неоновыми браслетами, а Боб Синклар и Бэнни Бенасси раздадут полный сэтисфэкшн.

Сбор гостей: 18:00. Начало программы: 21.00

Адрес: Ярославль, Первомайский бульвар, 1

Телефон: 8 (4852) 60 90 50

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Завязываем красиво галстук. ФОТО: Руки ВВерх! Бар

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