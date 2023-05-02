В Ярославле День Весны и Труда завершили праздничным салютом

В Ярославле в честь 1 мая прогремел салют. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле праздничным салютом на Стрелке завершился День Весны и Труда. Залпы прогремели в районе Стрелки в 22:00.

ФОТО: мэрия Ярославля

Правда, не все ярославцы были рады яркому событию.

- Красиво, но лучше бы отремонтировали Суринский мост или дорогу до «Глобуса» или Шандорную, - пишет Екатерина А. в группе «Мэрия Ярославля».

ФОТО: мэрия Ярославля

- Лучше гуманитарную помощь на эти деньги ребятам на СВО отправить, которые жизни отдают за то, чтобы люди спали спокойно и жили! Лучше им помогите необходимым, а не в воздух выпускайте, сейчас салютом никого не удивишь, - предлагает свой вариант Вероника Ж.

ФОТО: мэрия Ярославля

Есть и другая точка зрения.

- Спасибо огромное за праздник! Все правильно, нужно почаще улыбаться и стремиться к тому, чтобы город был красивым, нарядным и доброжелательным. А для нытиков и вечно недовольных людей хорошо бы отдельный блог придумать, пусть бы они там ругались между собой, ведь они там ищут единомышленников, - считает Надежда Г.