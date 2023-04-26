День Победы в Ярославле 9 мая 2023: программа праздника

Завершится День Победы в Ярославле салютом. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в День победы пройдет около ста различных мероприятий, сообщил мэр города Артем Молчанов.

В 11:00 торжественным шествием пройдут по Советской площади войска и силовые структуры Ярославского гарнизона, после выступят творческие коллективы города.

- В течение всего дня в городских домах и дворцах культуры, а также библиотеках будут проводиться праздничные концерты, выставки и фестивали. Программы будут организованы также в федеральных и областных учреждениях Ярославля: театре имени Федора Волкова, КЗЦ «Миллениум», культурно-просветительском центре имени Валентины Терешковой, - сказал градоначальник.

В 21:00 на Стрелке зазвучит «Майский вальс» - здесь пройдет концерт ярославского духового оркестра.

День Победы завершится салютом в 22:00.

С сегодняшнего дня поздравления с праздником начали принимать ветераны Великой Отечественной войны. Под их окнами выступят «Фронтовые бригады».