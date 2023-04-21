22 апреля в Ивановской области пройдет большой субботник

Завтра, 22 апреля, в Ивановской области, как и во всей стране, пройдет Всероссийский субботник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 22 апреля, в Ивановской области, как и во всей стране, пройдет Всероссийский субботник. В нем должны принять участие все районы региона, а значит, и все жители региона.

На участие в марафоне чистоты заявились общественные организации, предприятия, и простые ивановцы, которые готовы привести в порядок территории, на которых они живут. В Иванове большая уборка пройдет на набережной Уводи, в Юже – на набережнйо озера Вазаль, в Фурманове – на Ярмарочной площадки и за монументом Славы, в Тейковском районе – на берегу Рубского озера, в Родниках – в Летнем саду.

- Кроме того, в порядок приведут и те общественные территории, которые в этом году участвуют во Всероссийском онлайн-голосовании для будущего благоустройства. В их числе сквер по улице Гагарина в Кинешме, площадь Коновалова и Коноваловский пруд в Вичуге, территория мемориала «Красная Талка» в Иванове, Городской сад в Юже, - сообщили в правительстве Ивановской области.

Особое внимание уделят местам памяти героев Великой Отечественной войны. В Кохме уберут мусор и грязь в Перке воинской Славы, жители Луха наведут порядок у памятника павшим землякам, в Наволоках очистят территорию у обелиска погибшим воинам.

Органы местного самоуправления должны обеспечить желающих принять участие в субботнике всем необходимым инвентарем, а после – вывезти собранный мусор.

Жители могут выйти на уборку своего двора. Инвентарь можно попросить у управляющих компаний, они же и вывезут мусор. В частном секторе субботники организуют ТОСы.