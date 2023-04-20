В Ярославской области возбудили девять уголовных дел о мошенничестве с землей

Некоторые земельные участки приобретались по поддельным документам Фото: Прокуратура Ярославской области

В Ярославской области возбудили после проверки прокуратуры полиция возбудила девять уголовных дел о мошенничестве с землей.

Правоохранительными органами было выяснено, что ряд арендаторов покупали земельные участки по заниженной цене, возводили на них небольшие постройки, площадь которых была в десятки раз меньше предполагаемой, получали землю в собственность, а затем перепродавали ее.

По правилам, земельные участки предоставляются их владельцам без торгов в том случае, если эта территория используется по назначению, а также на ней есть капительные постройки. В ситуациях, по которым сейчас возбуждены уголовные дела, эти требования не соблюдались.

В 2017 году один из арендаторов получил в собственность земельный участок, площадь которого более 6,5 тысячи квадратных метров. На территории должны были построить площадку, но в планы арендатора это не входило. Для отвода глаз он построил на участке три хозяйственные постройки, площадь которых была около 50 квадратных метров. После этого, арендатор выкупил землю за сумму чуть менее пяти миллионов рублей, в то время как кадастровая стоимость – около 20 миллионов рублей. Площадь выкупленного участка в 132 раза больше площади построек, которые были там возведены.

После выкупа земли, эти постройки собственник снес, а территорию поделил на два участка. Затем он подал документы на получения разрешения на строительство многоквартирных домов.

Владимир Китаев рассказал о недобросовестных арендодателях Фото: Анастасия ГОЛУБЕВА

Другому арендатору в декабре 2015 года предоставили земельный участок для строительства гипермаркета на перекрестке улиц Блюхера и Урицкого. Площадь территории - больше двух гектаров. Позже на участке был построен маленький магазин, площадь которого составила 4,7% от общей, то есть в 22 раза меньше арендованной. Земля и на этот раз использовалась не по назначению. По уже знакомой схеме этот участок выкупили за 15% от кадастровой стоимости. Ущерб составил больше 45 миллионов рублей.

Еще одна похожая история была провернута с землей на улице Красноборская. Участок, площадь которого больше двух с половиной тысяч квадратных метров, был предоставлен арендатору под постройку гаражей для автомобилей инвалидов.

- Арендатор собирает пакет документов о возведении двух гаражей, регистрирует право собственности, а затем выкупает земельный участок без торгов за 500 тысяч рублей при его кадастровой стоимости более 3,5 миллионов рублей, - подчеркнул начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Владимир Китаев. – При этом достоверно установлено, что никакого строительства гаражей не производилось. Кроме этого, вопреки требования закона, собственник земельного участка получил в порядке перераспределения дополнительный земельный участок, площадью более пяти тысяч квадратных метров. Выкупил он его за семь миллионов рублей, а продал за 67 миллионов рублей.

В некоторых случаях земельные участки были оформлены по поддельным документам. Сейчас ситуация поставлена на контроль. В прокуратуре подчеркнули, что были установлены должностные лица в органах местного самоуправления, при участии которых проходило незаконное приобретение земельных участков. Следственные действия продолжаются.