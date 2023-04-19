Ремонт Сусанинской площади в Костроме обойдется более чем в 250 миллионов рублей

В мае на Сусанинской площади в Костроме начнется ремонт. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Костроме отремонтируют Сусанинскую площадь. Сейчас за сайте Госзакупок идет поиск подрядчика, который займется этой работой. Начальная цена контракта – порядка 254 миллионов рублей.

Ремонт Сусанинской площади планируют начать 10 мая. Завершиться реконструкция, согласно документам, должна к 31 октября 2024 года.

Из-за ремонта изменится расположение остановок общественного транспорта. Автобусы №№7, 42 и 93 будут останавливаться у дома №4 на улице Шагова. Остальные – у Ботниковского сквера.