«Новые люди»: в Ярославле – Ярослав

Лидер Ярославской областной организации «Новые люди» Ярослав Шилов. ФОТО из архива Ярослава Шилова

1 марта лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил: НЛ пойдут на выборы в облдуму Ярославской области с программой развития и поддержки людей дела. А 21 марта партия «Новые люди» передала мандат бывшего депутата Госдумы от Челябинской области Максима Гулина (он перешел работать в Российское движение детей и молодёжи) секретарю Ярославского регионального отделения Анне Скрозниковой. Показав свою эффективность в нашем регионе, сейчас в Госдуме она становится автором инициатив, касающихся сферы образования, в том числе повышения статуса родительских комитетов, поощрения старательных школьников (Скрозникова – педагог, работала учителем, преподавала в вузе).

Исполнять обязанности лидера Ярославской областной организации НЛ стал 29-летний Ярослав Шилов, с которым и решила пообщаться «Комсомольская правда».

- Ярослав Сергеевич, давайте начнем знакомство с биографических данных.

- Хорошо. Мне 29 лет, предприниматель. Родной город – Рыбинск. Женат, двое детей – сын и дочь.

- Шиловы – известная в Рыбинске и в Ярославской области фамилия. Вас можно отнести к числу «золотой молодежи»?

- Вот уж чего не было – того не было. Мои отец и дядя действительно состоявшиеся люди, достаточно заметные предприниматели. Дядя был депутатом областной Думы, работал заместителем губернатора Сергея Николаевича Ястребова. Но баловать нас, детей, никто из старших и не думал. А вот принимать решения и нести за них ответственность отец позволял.

В детстве я серьезно занимался футболом и в 13 лет решил уехать в Кострому – тренироваться и играть. Мама, конечно, была в шоке, а отец только плечами пожал: если сын решил – пусть делает, как считает нужным.

В спорте у меня все складывалось удачно, но в 16 лет пришло понимание того, что я не хочу связывать свою жизнь с футболом. Решил, что в дальнейшем мне нужно не играть, а работать. Вернулся в Рыбинск и закончил школу.

Когда пришло время служить в армии, повестки ждать не хотелось – сам пошел в военкомат и попросил призвать. Служил в Череповце, в запас ушел сержантом. На себе убедился, что армия – действительно хорошая школа жизни для парня. Добрым словом вспоминаю и офицеров, и своих сослуживцев-срочников – никогда у меня не было тяжелых конфликтов, всегда удавалось построить конструктивные отношения.

После армии пошел к отцу и попросил взять меня на работу. Не важно, на какую и с какой зарплатой. Отец взял. Слесарем. Занимался я ремонтными, строительными работами – всем, что ни поручали. Наверное, можно сказать, что отец меня «тестировал», проверял готовность работать руками и головой, взаимодействовать с товарищами в коллективе. Помогал научиться всему этому.

Сейчас я продолжаю работать с отцом, но есть и самостоятельные направления бизнеса, созданные с партнерами. Одно – АНО (Автономная некоммерческая организация) спортивный клуб «Ратник», занимается благотворительностью. По соглашению с Рыбинским психоневрологическим интернатом проводим бесплатные тренировки по адаптивному самбо и дзюдо. Второе – ювелирное дело. Когда мы с супругой выбирали кольца, я был поражен их дороговизной. Нашел хорошего ювелира, и вместе мы придумали, как сделать украшения более доступными для нормальных людей.

Параллельно с работой получил и высшее образование, закончил Академию труда и социальных отношений.

- Что побудило вас заняться еще и партийной работой?

- Не буду оригинальным, если скажу, что хочется менять жизнь к лучшему. Такое желание пришло после рождения детей. Для меня важно, чтобы окружающий их мир становился добрее, честнее и комфортнее. Понимаю, что сразу чудес не совершу, но шаг за шагом буду стараться жизнь улучшать.

- Почему выбрали именно партию «Новые люди» и как сейчас строите свою работу?

- Сначала заинтересовали программные документы НЛ – четкие, без демагогии и невополнимых идей. Затем – живое общение с партийцами, лидерами «Новых людей». Почувствовал, что мы близки по восприятию жизни, по выбору инструментов решения задач. В НЛ собираются не революционеры и не карьеристы, а люди активные и здравомыслящие, выбирающие конструктивную работу со всеми, кто способен обеспечивать достойные результаты для избирателей.

Что касается работы, то сейчас это постоянные поездки по всей Ярославской области. Готовимся к предстоящим выборам в областную Думу и органы местного самоуправления, общаемся с нашими сторонниками. Вижу, что складывается хорошая, живая и целеустремленная команда.

- Пойдете ли вы на выборы сами и за счет чего планируете обеспечивать эффективность депутатов от НЛ для избирателей?

- Да, я планирую пойти на выборы в Рыбинске – там, где меня знают и где я сам хорошо понимаю проблемы своих соседей. Что же касается эффективности, то в любом деле важен контроль. Депутат должен быть подотчетен избирателям, и мы планируем сделать систему регулярной отчетности обязательной для народных избранников от «Новых людей». Если люди тебя избрали – будь добр раз в квартал отчитываться о своей работе- это один из пунктов . Есть и другие идеи, которые мы с коллегами сейчас активно прорабатываем и обязательно представим жителям Ярославской области.