В Ярославле 5 апреля прошла конференция «Вместе против туберкулеза!». ФОТО ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»

Конференцию, посвященную профилактике борьбы с болезнью, открыл директор Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Луганский. – Успешная работа специалистов фтизиатрической службы Ярославской области оценена на федеральном уровне, в качестве пилотной площадки мы участвуем во многих проектах, реализуемых в России, стараемся внедрять в практику повседневной работы все новое. В то же время впереди у нас всегда много работы, и важно решать задачи комплексно, всем вместе, – отметил Сергей Викториевич.

Туберкулез – инфекция известная с глубокой древности. Раньше туберкулез считался неизлечимым заболеванием и ежегодно уносил жизни миллионов людей. В настоящее время в связи с введением обязательной вакцинации против туберкулеза, наличием эффективных противотуберкулезных химиопрепаратов люди способны контролировать это заболевание.

Подготовка человека к борьбе с туберкулезом начинается с первых дней жизни. В роддоме ребенок получает первую вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ). Привитые дети более устойчивы к инфицированию.

В Российской Федерации в целях раннего выявления туберкулезной инфекции у детей проводится ежегодное массовое обследование методами иммунодиагностики (проба Манту, Диаскинтест). Это не профилактические прививки, а внутрикожные диагностические тесты, которые проводятся БЕСПЛАТНО в детских дошкольных и школьных учреждениях. Также с целью исключения туберкулеза в нашей стране разрешено применение альтернативных методов (квантифероновый тест, T-SPOT.TB). Для диагностики этими методами необходим забор венозной крови.

При отказе родителей ребенка от внутрикожных проб (Манту, Диаскинтест) или наличии противопоказаний в Ярославской областной клинической туберкулезной больнице с 2020 года внедрен и с успехом применяется T-SPOT. Он не входит в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания населению Ярославской области медицинской помощи и проводится на платной основе.

К сожалению, в последнее время участились необоснованные случаи отказов родителей от вакцинации и иммунодиагностики туберкулеза. Одна из главных причин – растущее число родителей – «антипрививочников». Порой их страхи приводят к самым печальным последствиям для детей. Да, уже давно в Ярославской области не было летальных случаев (9 лет назад в Рыбинске погиб непривитый ребенок), но и лечение запущенной болезни отбирает у маленьких пациентов много времени и сил, которые могли бы быть направлены на их развитие.

Обращаясь к участникам конференции, главный врач Ярославской областной клинической туберкулезной больницы Анна Виноградова рассказала о недавнем спасении грудного ребенка – выяснилось, что у заболевшей малышки больны были родители, но об этом никто не подозревал. Такие случаи свидетельствуют о необходимости проведения диагностики и вакцинирования – ведь речь идет о жизни и здоровье людей, а также всех, кто их окружает.

Чтобы активизировать разъяснительную работу с родителями, сконцентрировать внимание на здоровье детей, на конференцию «Вместе против туберкулеза!» пригласили не только работников детских садов и школ, специалистов, взаимодействующих с детьми, но и уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в Ярославской области, представителей Роспотребнадзора, областной прокуратуры, традиционных конфессий. По итогам конференции будут изданы информационные материалы, а в сети Интернет разместят видеоролики, обращенные к ярославцам.

Для сохранения здоровья вас и ваших близких приглашаем пройти диагностику туберкулеза с использованием T-SPOT.TB в ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница». Предварительная запись на исследования:

Взрослое поликлиническое отделение: Ярославль, ул. Собинова, 43. Телефон (4852) 20-80-32.

Детское поликлиническое отделение: Ярославль, ул. Бабича, 3. Телефон (4852) 20-80-56.

Детское поликлиническое отделение в Рыбинске: ул. Горького, 58. Телефон (4855) 40-40-59.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. Реклама. LjN8KE4NP. ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница».