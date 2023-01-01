Куда сходить в новогодние праздники-2023 в Ярославле: мероприятия для взрослых и детей

В новогодние праздники не нужно сидеть дома, лучше интересно провести это время. Фото: Марина ТИМОШЕНКО

Ярославцы встретили Новый 2023 год. Впереди нас ждет череда выходных и праздников. И чтобы хорошее настроение сохранилось, ярославские музеи и другие учреждения подготовили разнообразные программы.

Например, в Ярославским музее-заповеднике посетителей ждут мастер-классы. Самые праздничные – по изготовлению рождественского венка и открытки – пройдут 5 и 6 января. Там же можно научиться расписывать шопперы или рисовать на печных изразцах.

Оригинальные представления подготовил музей истории города Ярославля. Начиная с 4 января там будут проходить елки для детей «Старый Новый год. Елка-игра». А с 7 января начнется другая программа – «Елка. Ностальгия». Она предназначена только для взрослых (18+). Есть и третья – для всех. Она тоже стартует с Рождества и называется «Рождественские огни купеческого дома».

Атмосфера романов Толстого и путешествия во времени? Это точно о программе, которую представит дом-музей Собинова. Интерактив, конкурсы, подарки – елка «Семейное Рождество» точно придется вам по душе.

Ярославский музей "Кукольный дом" тоже представит своим гостям что-то интересное: 1, 2, 3, и 4 января там будут проходить представления «Новый год и Рождество в кукольном домике».

Другой «домик» - пряничный – тоже проведет необычные программы: Приключения Пряничного человечка 2 и 3 января и Рождественские сказки 2, 4, 5, 6 7 и 8 января. Они подойдут и для детей, и для взрослых, так как включают в себя экскурсию, дегустацию, конкурсы, подарки и многое другое.

Ярославский зоопарк тоже поддержал марафон новогодних мероприятий. Со 2 января ежедневно там будут проходить две программы для детей: «Zoo-зеркалье» и «Маскарад для ребят и зверят». Обе они интерактивные и точно подарят детям бурю эмоций.

Но если стандартные детские елки вам надоели, и хочется чего-то нового, можете посетить тематическое шоу в ярославском планетарии. Театрализованное представление "Космический переполох" предназначено для ребят старше 6 лет.

Все эти мероприятия подойдут как взрослым, так и детям, и станут отличным продолжением Нового Года. Мы собрали все самые интересные культурные программы, но и это еще не все. Более подробные списки елок, концертов и представлений, а также других праздничных событий, можно найти на официальном сайте мэрии Ярославля «Новый год76.рф».