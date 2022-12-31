В Ярославской области пытаются решить проблему "шумных соседей"

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратилась жительница региона, которая устала от своих шумных соседей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

К Уполномоченному по правам человека в Ярославской области Сергею Бабуркину обратилась жительница региона, которая устала от своих шумных соседей. По ее словам, дети из квартиры сверху очень много времени проводят дома - бегают, прыгают, кричат и тем самым не дают спокойно жить ни молодой женщине, ни ее пожилой матери. У пенсионерки из-за такого соседства даже ухудшилось состояние здоровья.

Решить проблему миром не удается. Мало того, что шумит ребятня, так и их родители не считают нужным считаться с правом соседей на сон, покой и отдых. Не раз женщина из нижней квартиры вызывала полицию - сотрудники приезжали, проводили беседы, но участковый так ни разу и не пришел. Более того, обращение в правоохранительные органы только усугубило ситуацию. Сосед сверху обозлился и начал мстить, рассказали в аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин по данной ситуации отправил обращения в РОВД и административную комиссию. Но, как не сложно догадаться, проблема шумных соседей не так уж и редка.

- Это обращение вскрыло актуальность наболевшего вопроса о необходимости составления сотрудниками полиции протоколов по делам о «шумящих соседях», подготовки полицией всех необходимых документов для передачи в административную комиссию. Данная работа сотрудникам полиции перестала оплачиваться с 2007 года, поэтому жители Ярославской области все чаще сталкиваются с тем, что проблема шума не решается. Из-за нехватки документов у административной комиссии не хватает оснований, чтобы принять соответствующие меры воздействия по отношению к правонарушителям, - рассказал Уполномоченный по правам человека.

Сейчас по инициативе Сергея Бабуркина идет работа по заключению соглашения между МВД и правительством региона. если оно будет подписано, то у полицейских появятся полномочия составлять протоколы об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и безопасность. Сейчас сотрудники правоохранительных органов могут только готовить бумаги для их передачи в комиссию, которяа и принимает решение о наказании нарушителя.