40 лет надежной работы НПС «Ярославль-3»

В НПС «Ярославль-3» действует резервуарный парк, насосные, в составе которых как магистральные, так и подпорные насосные агрегаты. ФОТО предоставлено пресс-службой ООО "Транснефть - Балтика"

В декабре станции исполняется 40 лет. Четыре десятилетия назад она создавалась как часть проекта трубопровода Сургут – Полоцк, по которому до запуска крупных терминалов компании на Балтийском море сибирская нефть транспортировалась в Беларусь и далее – на экспорт.

Сегодня НПС «Ярославль-3» остается важным звеном нефтетранспортной системы. Она принимает сибирскую и северную ухтинскую нефть и участвует в ее транспортировке в направлении морского порта Приморск в Ленобласти.

Изначально станция работала как промежуточная – «из насоса в насос». В настоящее время здесь действует резервуарный парк, насосные, в составе которых как магистральные, так и подпорные насосные агрегаты. За час работы один магистральный агрегат НПС «Ярославль-3» способен обеспечить транспортировку такого объема нефти, для перевозки которого требуется более 30 самых больших железнодорожных цистерн.

Персонал станции обеспечивает надежную работу нескольких участков магистральных трубопроводов.

В ногу со временем

В момент основания станция, расположенная на 2448-м километре нефтепровода Сургут – Полоцк, находилась в глухом лесу. Службы и отделы размещались в вагончиках, а административно-бытовой комплекс был построен лишь в конце 1990-х гг.

– Я пришел на станцию в 1999 году, как раз достраивалось административное здание. С тех пор здесь многое изменилось: появились новые участки, заменены многие системы, от которых зависит стабильность транспортировки нефти. За последние 10 лет, например, практически полностью обновлено электрооборудование. Оно стало еще более надежным, современным, гораздо удобнее при техническом обслуживании, – пояснил электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Мизулин, один из «старожилов» НПС «Ярославль-3».

Масштабные перемены начались здесь с 2001 года. После структурной реорганизации Ярославского РНУ в зону ответственности НПС были переданы участки магистральных нефтепроводов Сургут – Полоцк и Ярославль – Москва. Для безопасной эксплуатации линейной части были созданы специализированные участки, организована ведомственная пожарная часть.

Чуть позже построен и введен в эксплуатацию технологический участок ЛПДС «Ярославль» – НПС «Ярославль-3», по которому станция также получает нефть для дальнейшей перекачки в сторону «Палкино», произведена реконструкция линейной телемеханики и автоматики. Тогда же была проведена реконструкция систем подслойного пожаротушения резервуарного парка НПС, полностью отремонтированы здания. В 2018 году станция получила собственную пожарную часть, в которой круглосуточное дежурство несут сотрудники МЧС.

– Совершенствование оборудования станции, обновление систем продолжается, позволяя ей оставаться современным предприятием. За последние годы на ней заменены магистральные насосы и ключевая запорная арматура, системы откачки утечек и дренажа магистральной насосной, – рассказал главный инженер Ярославского РНУ Юрий Яшин.

Во главе всего – люди

– Эта станция стала важной частью моей жизни. Я горжусь, что тружусь здесь, горжусь своим участком, где все надежно, все работает, – отмечает Сергей Мизулин.

Сегодня на производственной площадке НПС «Ярославль-3» трудятся более 100 сотрудников ООО «Транснефть – Балтика», а также 43 сотрудника МЧС, обеспечивающих пожарную безопасность.

За 40 лет здесь сложился коллектив настоящих профессионалов. И опытные, и молодые сотрудники обладают необходимыми знаниями и компетенциями для обеспечения высоких показателей работы и безопасности, бережно относятся к традициям отрасли и открыты к новым знаниям, внедрению современных технологий. НПС «Ярославль-3» является одним из важных компонентов экономического и промышленного развития региона, остается привлекательным работодателем.