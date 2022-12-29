Куда сходить в новогодние праздники?

Эмоции в стиле 90-х. ФОТО предоставлено “Руки ВВерх! Бар"

Приходи за эмоциями того времени, когда по телику крутили “Старые песни о главном”,ты доедал вкуснейший оливье с новогодней ночи, пропитанный сгущёнкой мамин торт, пил много газировки, прикусывая бутербродами с чесноком и шпротами!

Все январские тебе точно будет хорошо, очень сытенько и очень приятненько!

Давай вместе петь застольные песни, и куражится как снежинки на танцполе каждый день!

Дискотека в стиле 90-х от диск-жокеев. ФОТО предоставлено “Руки ВВерх! Бар"

Встречаемся по адресу: Первомайский бульвар, 1

Время работы: с 18.00 до 06.00

Бронь столов по тел. 8 (4852) 60 90 50

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