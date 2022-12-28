Каток на Советской площади в Ярославле: режим работы и стоимость проката инвентаря

Вход на каток бесплатный. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каток на Советской площади в Ярославле откроется сегодня, 28 декабря. В 16:00 начнется ледовое шоу и матч дворовой хоккейной лиги, а для всех желающих прокатиться лед будет открыт с 18:00.

Вход на каток бесплатный, но билет, по нововведениям этого года, нужно бронировать заранее на этом сайте. Бронь откроется сегодня после 15:00.

Каток будет работать до 12 марта по такому графику:

- понедельник-четверг и воскресенье с 10:00 до 21:30,

- пятница, суббота и праздничные дни с 10:00 до 23:30.

Бронирование билетов онлайн возможно за 3 часа до начала каждого сеанса, билеты в кассе можно брать за час до начала сеанса.

На катке можно взять в аренду коньки от 25 до 48 размера, взрослых и детских помощников фигуристов в виде дельфинов или пингвинов, а также шлемы. Они не помешают детям до 12 лет.

Аренда взрослых коньков стоит 200 рублей, детских – 180; аренда взрослого помощников обойдется в 200 рублей за каждый.