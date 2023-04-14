Ярославского ученого, которого обвиняют в убийствах 20-летней давности, оставили под стражей

Александра Цветкова оставили под стражей. ФОТО: из семейного архива

Сегодня, 14 апреля, в Москве прошел апелляционный суд, на котором решался вопрос о мере пресечения для Александра Цветкова. В феврале ученый из Борка Ярославской области был задержан в аэропорту Домодедово по подозрению в убийствах, совершенных в 2002 году.

- Ничего не изменилось. Так и оставили под стражей. Несмотря на алиби, допрос свидетелей и огласку. Мое мнение, что отпустить под подписку о невыезде вполне можно было, - говорит супруга Александра Марина Цветкова. – Всем очевидно, что Александр Цветков не имеет никакого отношения к тем убийствам. Задумайтесь! У человека есть алиби и ничего не меняется. А у многих граждан есть алиби 20-летней давности?

По версии правоохранительных органов, гидролог Александр Цветков причастен к четырем жестоким убийствам на территории Москвы и Московской области. Следствие считает, что ученый со своим сообщником цинично расправились с мужчиной, пенсионеркой, женщиной, у которой они якобы хотели снять комнату, и ее 90-летней матерью: кого-то зарезали, кого-то задушили. Со слов этого самого сообщника и был составлен фоторобот, совпадение с которым у Александра Цветкова, по словам его супруги, составляет 50-60 процентов. Против ярославского ученого и показания второго обвиняемого по делу, который, несмотря на все противоречия, продолжает указывать на Александра как на своего подельника.

Ни близкие гидролога, ни коллеги в его виновность не верят. И не только потому, что хорошо знают этого человека. Есть документы и фотографии, подтверждающие тот факт, что в дни совершения убийств Александр находился в других местах.

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