Жена ярославского ученого Александра Цветкова, обвиняемого в серии убийств 20-летней давности: «У Саши не было мотива совершать эти преступления»

Александра Цветкова обвиняют в серии убийств 20-летней давности. ФОТО: архив семьи Цветковых

Ученый из Борка Ярославской области, гидролог Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков уже больше месяца находится в Москве под стражей. Ему предъявлено обвинение в серии убийств, совершенных в августе 2002 года.

- Преступления было совершены на территории Новой Москвы, на территории Москвы и, соответственно, на территории Северо-Восточного административного округа. Мотивом были бытовые личные неприязненные отношения, а также корысть, - сообщил телеканалу НТВ руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ по СВАО ГСУ СК России по Москве Алексей Бондарев.

Против Александра у следствия имеется ряд доказательств его вины: 50-процентное совпадение с фотороботом, составленным 20 лет назад, а также показания некого Алешина, который признал вину в убийствах, пошел на сделку со следствием и «опознал» в Александре своего подельника.

Но никто из близких и знакомых ученого даже на секунду не допускает мысли, что он может быть виновен в четырех особо тяжких преступлениях. Все случившееся для близких Александра Цветкова, а особенно для жены Марины и троих дочерей, стало шоком. 16 февраля супруга и девочки ждали мужа и папу из 10-дневной командировки, но так и не дождались. Не успел Александр сойти с трапа самолета в аэропорту «Домодедово», как его на глазах у коллег и остальных пассажиров заковали в наручники и увезли в неизвестном направлении.

- Саша написал мне, когда самолет приземлился, и я знала, что часов в 7-8 вечера он будет дома. Но прошло три часа, и со мной связалась его сестра. Ей позвонил наш директор и сообщил, что Сашу в аэропорту задержала полиция по подозрению в серии убийств. Я начала расспрашивать - какие убийства, когда, почему именно мой муж под подозрением? Саша и убийства - вещи несовместимые, - вспоминает события вечера 16 февраля Марина Цветкова. - Он очень добрый и мягкий человек, к тому же никогда не бывает один - или с коллегами, или с семьей. Когда бы он мог убить? В общем, сначала у меня было ощущение, что это какой-то страшный сон, что он быстро закончится, так как в полиции во всем разберутся и Сашу отпустят.

О том, что Александр Цветков задержан, никто из правоохранительных органов семье не сообщил. И если бы он летел один, родные даже не знали, что с ним произошло и где начинать поиски. Марина начала обзванивать отделения полиции, в одном ей прямо не сказали, но намекнули, что Александр находится у них. Спустя еще 40 минут задержанному все же дали набрать жену, но он успел сказать лишь то, что проходит по делу как свидетель и его скоро отпустят. На этом связь прервалась. По своим каналам родным удалось узнать, что Александр Цветков в главном управлении по СВАО.

- Переживала сильно, представляла, как он там: растерянный, голодный, уставший после экспедиции и ночного перелета, без верхней одежды, у него проблемы с сердцем... Была твердая уверенность, что 17 числа он будет дома, - говорит Марина.

Но тут - очередной гром среди ясного неба: Александр якобы дал признательные показания.

- Но я точно знаю, что это невозможно, Саша до нашего знакомства был, как принято говорить, «ботаником» - тихий, худенький, скромный, увлеченный своей работой. С 1996 года работает в институте. А Алешин, якобы его подельник, утверждает, что в августе 2002 года Саша бомжевал на «площади трех вокзалов» в Москве. Но у нас серьезный институт, кто бы позволил сотруднику жить на улице, вести асоциальный образ жизни? - говорит Марина.

Кроме того, по показаниям свидетелей, человек, который вместе с Алешиным принимал участие в убийствах, выкуривал по пачке сигарет в день. Александр Цветков никогда не курил.

Жена и коллеги Александра нашли документы, подтверждающие, что в момент убийств он находился в экспедициях. ФОТО: архив семьи Цветковых

Но самое главное доказательство его невиновности, по словам и супруги, и коллег, -документы, которые подтверждают, что в момент совершения всех преступлений, ученый был в командировках.

- Мы подняли архивы и нашли приказы, в которых Александр Цветков - участник экспедиции. А они проходили далеко от места преступления, в Ярославской, Ивановской, Костромской и Вологодской областях. Это были труднодоступные места, куда можно проехать только на ГАЗ-66. Выбраться оттуда самостоятельно и незаметно просто невозможно. На исчезновение одного из участников экспедиции точно бы обратили внимание его коллеги, это было бы ЧП, - поясняет Марина.

Но почему же тогда Александр Цветков признался в преступлениях, которые, как говорят его родные, он не мог совершить ни в силу своего характера, ни в силу объективных обстоятельств?

- Наш адвокат тоже спросил, зачем он это сделал. Саша ответил, что к этому моменту уже находился в полуобморочном состоянии и даже не помнит, что подписывал какие-то бумаги. Когда пришел в себя, от всех признаний он отказался и до сих пор настаивает на версии о своей невиновности, - поясняет супруга ученого.

Против Александра Цветкова - фоторобот с совпадением на 50-60% и показания человека, которому грозит пожизненный срок. О невиновности сотрудника института говорят архивные документы, фотографии, сделанные в командировках, и слова его коллег. Которых, по словам Марины Цветковой, еще никто не выслушал.

- Следователи до сих пор не приезжали в Борок, не проводили никаких экспертиз, не совершили ни одного следственного действия, насколько мне известно. Я ездила на допрос 21 февраля, причем сама на него напросилась. Если бы не моя инициатива, меня бы до сих пор никто не вызвал, - говорит Марина.

Коллеги Александра Цветкова тоже не сидят сложа руки и не ждут результатов следствия. Ученые направили письмо на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, Уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и губернатора региона Михаила Евраева. Сейчас собирают подписи под обращением в адрес Владимира Путина.

«Мы очень опасаемся за состояние здоровья нашего ученого, у него больное сердце, и за его безопасность в СИЗО. Сотрудники нашего института в настоящее время уже боятся выезжать в научные экспедиции, дабы не попасть в такую же ситуацию. Коллектив института, конечно, надеется на справедливость, но пока все говорит об обратном. Если уже обвиняют в четырех убийствах, которых он не совершал, то запрос о местопребывании Цветкова за 2001 и 2003 год навевает на нас ужас и подозрения, а нет ли еще нераскрытых убийств, которые можно взвалить на плечи нашего сотрудника», - пишут ученые.

Письмо генпрокурору страны направила сенатор от региона Наталия Косихина.

- Наш адвокат настроен очень решительно. Мы сейчас делаем все, что можем: пишем письма, собираем подписи, придаем дело огласке. Но следствие не двигается, - объясняет жена Александра Цветкова. - Я держусь из последних сил. Девочки, им 9, 16 и 19 лет, очень ждут папу, собирают ему подарки в отдельную коробку. У них периодически случаются истерики, приходится отпаивать успокоительным. Мы-то думали, что быстро все выяснится и Сашу отпустят. А получилось совсем по-другому...