В Ивановской области педофилу дали 9 лет колонии строгого режима

В Ивановской области 39-летний педофил получил 9 лет колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ивановской области 39-летний педофил получил 9 лет колонии строгого режима за четыре преступления, совершенные в отношении несовершеннолетней девочки.

Суд признал жителя Приволжска виновным в изнасиловании, половом сношении с лицом, не достигшим 16-летия, а также развратных действиях и иных действиях сексуального характера с несовершеннолетней. Все преступления были совершены с апреля 2020 года по январь 2022-го.

Подсудимый свою вину так и не признал.

- Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск прокурора Приволжского района. В пользу потерпевшей стороны с осужденного взыскано 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, - сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановской области.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.