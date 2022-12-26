Мэрия Ярославля проверит жалобы сотрудников «ЯрГЭТ» на низкие зарплаты и унизительные условия труда

Сотрудники «ЯрГЭТ» пожаловались на очень низкие зарплаты и унизительные условия труда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллективное обращение в адрес депутата Ярославской областной Думы написали сотрудники АО «Яргорэлектротранс». Авторы письма пожаловались на очень низкие зарплаты и унизительные условия труда.

По словам сотрудников предприятия, зарплата не повышалась уже пять лет. Слесари, токари, электрики и сварщики получают чуть меньше 17 тысяч рублей.

В письме говорится и об отсутствии запчастей – чтобы отремонтировать один трамвай, приходится разбирать другой и использовать детали с него. Что, кстати, запрещено. Спецодежда и обувь, пишут ярославцы, на предприятии давно уже не выдается, всю форму приходится покупать за свой счет. А в ноябре этого года дефицитным стало уже и мыло.

Недовольны рабочие и необходимостью дважды в день проходить тестирование на наличие алкоголя в крови. Как говорится в письме, на предприятии эта обязательная процедура оказалась обязательной не для всех.

- Даже мастера не проходят тест, уж не говоря о бухгалтерах, кадровиках, секретаршах, экономистах, замах, директора, начальника маршрутов и прочих! Либо все, либо ничего. Мы – не второй сорт, мы – люди! – говорят сотрудники предприятия.

В мэрии Ярославля обещали рассмотреть все пункты письма.

- Информация, изложенная работниками АО «ЯрГЭТ», требует проверки, - сказал директор департамента городского хозяйства Сергей Волканевский.

По его словам, сегодня средняя заработная плата работников и вспомогательного персонала на предприятии составляет 24,2 тысячи рублей. 17 тысяч она была в 2016 году и за последние годы повышение коснулось всех сотрудников.

- Медицинское освидетельствование в обязательном порядке проходят ответственные за обеспечение безопасности пассажирских перевозок. Что касается организации работы ремонтного цеха, то запасные части для трамвайного подвижного состава закупаются постоянно, серьезных сбоев в поставках нет. В отдельных случаях переустановка запчастей и агрегатов с одного транспортного средства на другое – стандартная практика всех транспортных предприятий, - пояснил Волканевский.

По его словам, обеспечены сотрудники «Яргорэлектротранса» и спецодеждой, и средствами гигиены.

- О каких конкретных случаях идет речь в обращении – будем разбираться конкретно на встрече с профсоюзом, - сказал руководитель ДГХ.