Следственный комитет опубликовал видео из рыбинской квартиры, в которой обнаружили тела трех мужчин

В квартире Рыбинска нашли три трупа. Фото: СУ СКР по Ярославской области

7 апреля в квартире на улице Черепанова в Рыбинске были обнаружены тела трех мужчин. Личности погибших сейчас устанавливаются, как и причина их смерти. Но сомнений в том, что она носила насильственный характер, у сотрудников правоохранительных органов нет.

- Возбуждено уголовное дело по пункту "а", части 2, статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц", - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства совершения преступления и лиц, которые могут быть к нему причастны.

По информации издания "Рыбинские известия", квартиры, в которой нашли три трупа, давно пользовалась у соседей дурной славой. Сообщается, что тела могли пролежать в комнатах около недели, что значительно усложняет их опознание.