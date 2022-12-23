В правительстве Ярославской области подвели итоги работы в 2022 году

Михаил Евраев: - В следующем году ставим задачу также вести работы опережающими темпами. Фото: Правительство Ярославской области

Всего в регионе было приведено в порядок 483 объекта на общую сумму более 2,3 млрд рублей. В том числе благоустроены 318 дворов, 41 общественная территория, созданы 93 детские и спортивные площадки и 23 места для выгула животных. В программе приняли участие все муниципальные образования Ярославской области.

– В этом году мы реализовали большое количество социальных проектов. Продолжилось строительство инфраструктуры в районах – школ, больниц, ФАПов, спортивных объектов, учреждений культуры, – отметил губернатор Михаил Евраев. – Огромная работа была проведена по дорогам. Мы в 1,5 раза увеличили объемы ремонта и привели в порядок почти 500 километров дорог. В следующем году ставим задачу также вести работы опережающими темпами. Уровень безработицы в регионе 0,7% – один из самых низких в стране, растет заработная плата, увеличиваются объемы строительства жилья. Важно, что утверждены стратегические планы развития по каждому из районов области, с которыми по итогам следующего года будем сверять результаты нашей работы.

Социальная поддержка

Отдельное внимание правительством области в 2022 году было уделено соцподдержке населения. В 2022 году введена новая мера – помощь в газификации индивидуальных жилых домов. Единовременная выплата предоставляется многодетным, приемным семьям, ветеранам войны и труда, инвалидам, труженикам тыла, пожилым людям, реабилитированным и ряду других льготных категорий граждан.

Также в этом году введены новые категории льготополучателей – семьи, имеющие троих и более детей, в том числе в возрасте до 23 лет. Это позволит им продолжить пользоваться мерами социальной поддержки и после совершеннолетия старшего ребенка.

Отмечено, что уровень поддержки многодетных семей в Ярославской области в 2 – 3 раза выше, чем во многих других регионах. Другая категория получателей мер поддержки – дети войны. Это жители области, которым на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Теперь они будут получать ежегодную единовременную выплату. Приобретено 44 жилых помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Здравоохранение

Правительство области продолжило укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Завершен капитальный ремонт на 107 объектах. В больницы и поликлиники поступило 477 единиц оборудования и 26 машин для доставки медперсонала, лекарственных препаратов жителям отдаленных районов и перевозки биоматериалов.

Построено 14 модульных зданий: три здания врачебных амбулаторий, 10 зданий фельдшерско-акушерских пунктов и модульная поликлиника в поселке Красные Ткачи.

Образование

В 2022 году в рамках реализации правительством области нацпроекта «Образование» открыт 61 центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», первый школьный «Кванториум», в пяти колледжах Ярославской области – 12 современных мастерских.

Отремонтированы четыре спортзала в сельских школах. Кроме того, пять школ Ярославской области вошли в федеральную программу капремонта: три в Рыбинске – №3, 30 и 28, имени Мичурина в Даниловском районе и имени Карла Маркса в Некрасовском районе.